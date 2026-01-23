Clubes de Chiapas, a hacerse sentir en casa

Con la meta de aprovechar su condición de local y sumar puntos que los ayuden a consolidar o mejorar su posición en el grupo 2 de la Liga TDP, clubes de Chiapas afrontan desde este viernes la fecha 17 de la Temporada 2025-2026.

La Universidad del Sureste y Lechuzas UPGCH serán los primeros en entrar en acción, este viernes a las 3 de la tarde. Los primeros recibirán en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez al “sotanero”, Universidad Euroamericana, mientras que los universitarios tendrán un “agarrón” contra Alebrijes de Oaxaca, a la misma hora, pero en el estadio Flor de Sospó de la capital chiapaneca.

La UDS cuenta con 24 puntos y es noveno de la clasificación, por lo que tendrá la urgencia de ganar su dueño ante un rival que apenas cuenta con 5 unidades, aunque viene motivado tras ganar sorprendentemente su primer duelo de la campaña.

En tanto que Lechuzas UPGCH viene de jugar a media semana la Copa Conecta, pero aun con el desgaste que eso implicó, intentará afianzar su posición de líder del grupo 2, contando hasta el momento con 40 puntos. Su adversario llega al compromiso en cuarto lugar, con 32.

Resto de los clubes

Pijijiapan FC recibirá la visita de Chifut. Los primeros cuentan con 17 unidades y ocupan el decimotercer puesto, mientras que los tuxtlecos vienen en plan ascendente, con 31 puntos y en quinto lugar.

En uno de los partidos más llamativos, Huracanes de Arriaga pondrá a prueba su fortaleza como local ante Cruz Azul Lagunas, en encuentro pactado para la 1 de la tarde. Los de casa cuentan con 20 unidades y están en onceavo puesto, en tanto que la Máquina llega como sublíder, con 36.

Finalmente, en un choque igual de llamativo, Tapachula FC recibirá a los Chapulineros de Oaxaca, estrenando el horario de las 4 de la tarde, en el estadio Olímpico. Los tapachultecos buscan acercarse a los líderes, pues por ahora ocupan la sexta posición, con 29 puntos. Su rival es tercero, con 36.