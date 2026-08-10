Clubes se quedan fuera del torneo

La Leagues Cup 2026 ya comenzó a cobrar factura, seis equipos han quedado oficialmente fuera de la competencia binacional entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Pachuca, Atlas, Pumas, Chivas, Minnesota United y Vancouver Whitecaps son, hasta este momento, los planteles que ya no tienen posibilidades matemáticas de instalarse entre los cuatro mejores de su respectiva liga y, por consecuencia, avanzar a los cuartos de final.

El formato de esta edición contempla la participación de 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS. Durante la Fase Uno, cada equipo disputa tres encuentros frente a representantes de la liga rival. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores de cada clasificación avanzan a la ronda de cuartos de final.

Cuatro mexicanos, fuera

La Liga MX ha sido la más golpeada en esta primera etapa, pues cuatro de sus representantes ya quedaron eliminados.

Pachuca fue uno de los primeros en despedirse. Los Tuzos comenzaron su participación con una derrota de 3-1 frente a FC Cincinnati y posteriormente cayeron 2-1 ante Columbus Crew, resultados que los dejaron sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación.

Atlas también sufrió un arranque complicado. Los Rojinegros perdieron sus dos primeros encuentros, incluido el 2-0 frente a Charlotte FC, resultado que terminó por sentenciar sus aspiraciones en el torneo.

Pumas tampoco pudo reaccionar. El conjunto universitario cayó 3-1 ante Orlando City en su presentación y posteriormente perdió 2-0 frente a FC Cincinnati. Con dos derrotas consecutivas y una diferencia de goles desfavorable, los auriazules quedaron fuera de la pelea por los primeros cuatro lugares de la Liga MX.

El cuarto mexicano eliminado es Chivas. El Guadalajara comenzó con un empate ante LAFC, pero perdió 1-0 frente a FC Dallas en su segundo compromiso. El resultado dejó al Rebaño sin posibilidades de meterse a los puestos que otorgan boleto a la siguiente ronda.

La eliminación representa otro golpe para el Guadalajara en una competencia que históricamente se le ha complicado. De acuerdo con reportes posteriores a su derrota ante Dallas, Chivas nuevamente no logró superar la primera fase del certamen.

La MLS también perdió a dos representantes.

Minnesota United quedó eliminado después de empatar 0-0 frente a Tigres en tiempo regular y perder posteriormente la tanda de penales por 4-2. Aunque el conjunto estadounidense sumó un punto por el empate en los 90 minutos, los resultados de la jornada lo dejaron sin posibilidades de alcanzar uno de los cuatro lugares de clasificación de la MLS.

Vancouver Whitecaps completó la lista de eliminados. El cuadro canadiense perdió 3-1 ante FC Juárez después de comenzar el encuentro con ventaja, resultado que terminó con sus aspiraciones en la Leagues Cup.

Por ahora, la eliminación de cuatro equipos mexicanos contrasta con el buen inicio de otros representantes de la Liga MX, como FC Juárez, que marcha con paso perfecto y se mantiene en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.