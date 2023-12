Clubes vencen los cuartos de final

El Torneo Interno Preparatoria Número 2 está a punto de terminar. Este lunes se efectuaron los compromiso de octavos de final del certamen y siete de los ocho equipos a disputar dicha eliminatoria ya confirmaron su lugar. Mandilovers, Apo FC, Clinimed FC, Pavelovers, Mictlán, Pepenadores y Zoomat son los conjuntos clasificados.

Mandilovers tuvo una batalla difícil en la última instancia. El cuadro comandado por Jair Perea se midió con Panteras, que hizo un partido impecable en la vuelta y estuvo a punto de llevarse el triunfo; sin embargo, no hubo ninguna anotación y el resultado fue 0-0. Gracias a que en la ida ganó con un contundente 3-1, Mandilovers pasó a los cuartos de final.

La llave más apretada se vivió entre las escuadras de Pepenadores y Caroles. Ambas tenían un nivel muy similar e incluso eran las favoritas para llegar a la gran final; sin embargo, se enfrentaron mucho antes. Maximiliano Toledo comandó muy bien a los suyos y gracias a eso y al marcador global de 1-1 fue que Pepenadores se metió a la siguiente etapa por posición en la tabla.

Clinimed FC fue el único plantel que no tuvo complicaciones en su paso por la primera ronda de eliminación directa. Los dirigidos por Said Mazariegos ganaron la ida con un 5-0, por lo que para el último duelo no tuvieron problema alguno y aunque ya no sumaron goles, cumplieron el propósito de seguir vivos en la competencia.

El equipo con más afición se quedó en el camino al ser derrotado por un tanto de diferencia en contra de Apo FC. Mariguanol llegó a esta edición del certamen como máximo favorito al haber sido uno de los grupos de primer semestre con mejor nivel durante el año pasado. Ahora, después de un ciclo de experiencias, la intención era llegar lo más lejos posible.

A pesar de sus intentos por meterse a los cuartos de final, Mariaguanol sucumbió en contra de sus oponentes y terminó por caer con un 2-1 en el global. El cuadro verde se despidió de la afición que lo apoyó en momento y prometió que buscará ser campeón en el Torneo de Copa, que arrancará la próxima semana.

El último boleto para la siguiente ronda se definirá en el enfrentamiento entre Profes FC y Mochis. Los catedráticos consiguieron una mínima ventaja en la ida al vencer a sus oponentes con marcador de 2-1, con una perfecta actuación de William Cabrera, quien anotó los dos tantos del partido.