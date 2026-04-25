Coapilla impulsa talento local con torneo

Coapilla se convirtió en el escenario un destacado torneo del deporte - ciencia avalado por la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), en coordinación con autoridades locales, que brindaron facilidades para su desarrollo en el domo del parque central.

Así lo dio a conocer el maestro José Carlos Morales Gómez, coordinador del Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), quien informó que el certamen reunió a jóvenes talentos de la región en cuatro categorías, como parte del proceso clasificatorio rumbo a la etapa estatal que se celebrará en Tuxtla Gutiérrez este mismo fin de semana.

La competencia

El campeonato se efectuó bajo el sistema suizo a cuatro rondas, con ritmo de 15 minutos, más 3 segundos por jugador, permitiendo duelos dinámicos y estratégicos.

Entre los ganadores sobresalieron Dilan Nangusé Juárez, en la categoría sub-12 varonil, y Brisa Alexa Jiménez Álvarez, en sub-15 femenil. Por su parte, Gael Joshua Ríos Estrada se coronó en la sub-15 varonil y Jovani Gómez Guzmán en la sub-18 varonil.

Cabe mencionar que Brisa Alexa destacó como la mejor jugadora del torneo al imponerse en la tabla general. Morales Gómez subrayó la importancia de este tipo de eventos, al tratarse del primer impulso competitivo en la zona zoque, agradeciendo el respaldo institucional para fomentar la disciplina.

Asimismo, invitó a más jugadores a integrarse a futuras competencias, como parte del crecimiento del Ajedrez en distintos municipios.