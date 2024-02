Cobach se mantiene en la cima

La jornada que reinició el Torneo 2023-2024 en la Liga TDP terminó con resultados sorpresivos para todos los planteles. Estudiantes del Cobach no pudo conseguir más que un solo punto en su último compromiso, en contra de Dragones de Oaxaca. No obstante, gracias a los demás resultados, el equipo chiapaneco no se vio afectado y permaneció en la cima del sector dos.

Estudiantes actualmente tiene 29 unidades y una diferencia de 21 goles. Ha logrado mantener la racha sin perder durante cinco juegos y sigue siendo la mejor defensa de la zona. Disputó dos partidos la semana pasada, ya que además del compromiso de liga, jugó ante el líder de la Liga Premier Racing Porto Palmeiras en la Copa Conecta.

Universidad del Sureste (UDS), también de Chiapas, es dueño del subliderato, también con 29 puntos, pero con una diferencia de +18, tras su victoria como local frente Antequera. Los comitecos rompieron una racha de dos derrotas y son la mejor ofensiva del grupo con 34 goles.

En el tercer puesto, con 28, está Cruz Azul Lagunas, que venció como local a Ixtepec y ligó su segundo triunfo al hilo con una poderosa ofensiva que también tiene 34 goles. En el cuarto sitio se ubica Dragones con 27 unidades y la segunda mejor defensa del grupo, con 12 goles en contra. Dragones se reforzó y estrenó técnico con Omar Arellano, quien llegó de la Liga Premier, en la que dirigió a Saltillo.

Aunque no jugó debido al calendario, Lechuzas de la UPGCH se encuentra también al acecho en el quinto lugar con 23 puntos, y este fin de semana inicia de visita a Antequera en Oaxaca. En el grupo 2 califican cuatro escuadras a la Liguilla.