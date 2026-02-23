Cobach vence a ADN Voley con autoridad

Cobach ofreció una de sus actuaciones más completas de la temporada al vencer en sets corridos a ADN Voley, dentro de la jornada 11 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), en partido celebrado en la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado.

El equipo estudiantil mostró desde el silbatazo inicial una estructura bien definida en cada rotación, con recepción estable, distribución clara y una ofensiva contundente que tuvo como principal referente a Karla Cuevas. La atacante se convirtió en la jugadora más determinante del encuentro, castigando constantemente por zona cuatro y sumando puntos importantes también desde la línea de servicio.

Primer set

En el primer set, Cobach impuso ritmo y presión con un saque profundo que desestabilizó la construcción de juego de ADN Voley. La recepción rival tuvo dificultades para mantener control en el primer contacto, lo que limitó la variedad ofensiva y facilitó el trabajo del bloqueo contrario. Con buena lectura en la red y coberturas oportunas, Cobach tomó ventaja temprana y la amplió gracias a transiciones rápidas defensa-ataque.

La distribución fue otro punto fuerte para las vencedoras, encontrando siempre a la atacante mejor posicionada y aprovechando los espacios entre bloqueo y línea defensiva. ADN Voley intentó ajustar con mayor comunicación en el fondo de la cancha, pero no logró contener la efectividad de Karla Cuevas, quien cerró el parcial con remates cruzados y potentes diagonales para el 25-13.

El segundo set presentó un trámite más equilibrado. ADN Voley mejoró su recepción y logró sostener intercambios más largos, mostrando mayor orden en el armado y mayor agresividad en la red. El marcador se mantuvo parejo en la primera mitad del parcial, con puntos disputados balón a balón y buenas intervenciones defensivas en ambos lados.

Protagonista

Sin embargo, en los momentos decisivos volvió a marcar diferencia la experiencia y contundencia de Cobach. La presión en el saque provocó errores no forzados del rival, mientras que el bloqueo comenzó a cerrar espacios en la red. Karla Cuevas volvió a asumir protagonismo en la recta final, resolviendo balones complicados y aportando puntos directos que encaminaron el cierre.

Con mayor serenidad en la administración de la ventaja y una defensa sólida en el fondo, Cobach aseguró el segundo parcial por 25-21, sellando el triunfo en dos sets y confirmando su buen momento dentro del campeonato.

Este resultado fortalece las aspiraciones de Cobach en la recta intermedia del torneo, consolidándolo como uno de los conjuntos más consistentes de la Liga OMA. ADN Voley, pese a la derrota, mostró capacidad de reacción en el segundo episodio, aunque deberá trabajar en la regularidad de su recepción y en el ajuste del bloqueo para futuros compromisos.