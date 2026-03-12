Colegio La Paz cierra invicto la fase regular

El representativo del Colegio La Paz firmó una destacada actuación al concluir invicto la fase regular del torneo Futbolito Bimbo, luego de imponerse por 5-3 ante Instituto Justo Sierra Méndez, en la jornada número 3. Un duelo intenso y con múltiples emociones en el terreno de juego.

Con este resultado, el conjunto de La Paz cerró su participación en esta etapa con tres triunfos en tres compromisos disputados, reflejando un funcionamiento sólido, buen manejo del balón y una ofensiva efectiva que le permitió marcar diferencia a lo largo de la competencia.

Desde los primeros minutos, el cuadro de La Paz tomó la iniciativa ofensiva, presionando en campo rival y generando aproximaciones constantes. La movilidad en medio campo y los desbordes por las bandas permitieron abrir espacios en la defensa contraria, situación que se reflejó pronto en el marcador.

Entre los jugadores que contribuyeron con anotaciones destacaron Luis Alvarado y Elías Trinidad, quienes aportaron goles importantes para sostener la ventaja durante el encuentro. En labores colectivas también sobresalieron Horacio Nicolás, Fabricio Escobar y Axel Villalobos.

Uno de los nombres más destacados fue el de Santi Rodríguez, quien fue elegido el jugador más valioso (MVP) tras una actuación determinante. El delantero firmó tres anotaciones para su escuadra y además protagonizó una jugada defensiva clave al salvar prácticamente sobre la línea un balón que tenía destino de gol.

Esa intervención resultó fundamental para mantener la ventaja en el marcador y se convirtió en uno de los momentos más destacados del partido, siendo ampliamente celebrada por sus compañeros.

Durante el compromiso también tuvieron participación Dante Patricio, Anuar Zambrano y Beto, quienes aportaron esfuerzo y apoyo táctico en diferentes sectores del campo, contribuyendo al funcionamiento colectivo del equipo.

A lo largo de la fase regular, el Colegio La Paz mostró una identidad clara de juego, destacando por su orden, intensidad y capacidad ofensiva, cualidades que le permitieron mantenerse invicto.