Colegio La Paz debuta con goleada

El Colegio La Paz tuvo un debut contundente en la Copa Chiapas Tux 7 2026, luego de imponerse por 7-1 ante Al Pie del Cañón, en partido correspondiente a la primera jornada del certamen y disputado en la cancha de Fut 7 San Ángel.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto de La Paz mostró una propuesta ofensiva y tomó la iniciativa en busca de abrir rápidamente el marcador. Con circulación de balón y presencia constante en campo rival, los escolares comenzaron a generar las primeras aproximaciones ante una defensa que tuvo que trabajar para contener los ataques.

La insistencia encontró recompensa y el Colegio La Paz consiguió abrir el marcador, situación que le permitió jugar con mayor confianza y comenzar a manejar el ritmo del encuentro. Al Pie del Cañón intentó responder y adelantar líneas, pero encontró dificultades para mantener el control de la pelota ante la presión de su adversario

Figura

Santiago Rodríguez se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada al aparecer en tres ocasiones frente al arco contrario. El atacante aprovechó los espacios generados por sus compañeros y respondió con contundencia para encaminar a La Paz hacia una amplia ventaja.

El dominio del conjunto escolar también se reflejó en el funcionamiento colectivo. La Paz mantuvo la intensidad, recuperó balones en zonas adelantadas y volvió a generar peligro cada vez que logró encontrar espacios por los costados y entre líneas.

Elías Trinidad también tuvo una actuación destacada al conseguir un par de anotaciones. Sus dos goles contribuyeron a ampliar la diferencia y terminaron por dar mayor tranquilidad a su equipo, que comenzó a controlar las acciones con una distancia considerable.

Horacio Nicolás completó la cuenta con otros dos tantos para colocar cifras definitivas de 7-1. La ofensiva de La Paz encontró distintas vías para hacer daño y terminó por reflejar la superioridad mostrada durante buena parte del encuentro.

Al Pie del Cañón no dejó de buscar una reacción y consiguió brillar con el único gol de su cuenta. La anotación significó un breve intento de respuesta, aunque La Paz mantuvo el control de las acciones y evitó que el rival pudiera acercarse nuevamente en el marcador.

Conforme avanzaron los minutos, el conjunto escolar administró su ventaja y continuó buscando oportunidades frente al arco. La diferencia permitió dar circulación al balón y manejar el partido con mayor comodidad, en tanto que Al Pie del Cañón trataba de reducir la desventaja.

El silbatazo final confirmó un debut soñado para el Colegio La Paz, que comenzó su participación en la Copa Chiapas Tux 7 2026 con siete goles y una actuación ofensiva que dejó buenas sensaciones.

Goleadores

Santiago Rodríguez encabezó este rubro con tres anotaciones, mientras que Elías Trinidad y Horacio Nicolás aportaron dos tantos cada uno para completar la goleada.

El 7-1 permite al Colegio La Paz comenzar con confianza su camino en la Copa Chiapas Tux 7 2026. Ahora, el equipo deberá mantener la concentración y trasladar el buen funcionamiento mostrado en su debut a sus siguientes compromisos, con el objetivo de continuar avanzando en el torneo.