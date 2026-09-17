Colegio La Paz deja huella en el torneo

El Colegio La Paz tuvo una destacada participación en la Copa Chiapas Tux 7 2026, certamen que permitió al conjunto escolar competir con rivales de distintos puntos del estado.

Durante la fase regular, La Paz registró dos triunfos y una derrota, resultados que le permitieron avanzar a la ronda de cuartos de final y mantenerse con posibilidades de pelear por el título.

Debut

El debut del representativo escolar se dio con una contundente victoria de 7-1 sobre Al Pie del Cañón. Desde los primeros minutos, La Paz mostró capacidad ofensiva y terminó imponiendo condiciones para iniciar su participación con tres puntos y una importante diferencia de goles.

Para su segundo compromiso, el equipo enfrentó a Real Olimpic en un partido mucho más cerrado. Colegio La Paz consiguió tres anotaciones, pero terminó cayendo por marcador de 4-3 en uno de los encuentros más disputados de su recorrido por la fase regular.

La escuadra escolar cerró esta primera etapa con una actuación contundente frente a Rebaño Chivas Tapachula, al que derrotó por 5-0. El resultado permitió a La Paz recuperar el paso y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Con dos triunfos en tres juegos, Colegio La Paz llegó a los cuartos de final con la intención de prolongar su estancia en la competencia. En esta instancia se midió con Red Toluca Tapachula, en un duelo que tuvo un inicio favorable para los escolares.

La Paz tomó ventaja con un 2-0 y parecía encaminarse hacia las semifinales. Sin embargo, Red Toluca reaccionó durante el desarrollo del partido y logró darle la vuelta al marcador hasta imponerse por 3-2.

La remontada significó el final de la participación de Colegio La Paz en la Copa Chiapas Tux 7 2026, después de una campaña en la que el equipo consiguió avanzar de la etapa regular y competir hasta la ronda de los ocho mejores.

MVP

Uno de los elementos más destacados fue Santiago Rodríguez, quien terminó como líder de goleo del torneo. Su capacidad para encontrar el arco rival fue uno de los principales argumentos ofensivos del conjunto escolar y le permitió cerrar el certamen como el máximo anotador.

Más allá del resultado en los cuartos de final, la participación de Colegio La Paz dejó una experiencia importante para sus jugadores, quienes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a diferentes estilos de juego y disputar partidos de alta exigencia.

El balance de la fase regular fue de 15 goles a favor y cinco en contra, con dos victorias y una derrota. Posteriormente, en cuartos de final, el equipo marcó dos tantos y recibió tres, para cerrar su participación con 17 anotaciones en cuatro encuentros.

Así, Colegio La Paz se despidió del certamen luego de superar la primera etapa y alcanzar los cuartos, mientras que Santiago Rodríguez puso el nombre del colegio entre los protagonistas individuales al conquistar el título de máximo goleador.