Colegio La Paz impone condiciones

El Colegio La Paz firmó una actuación contundente en la jornada 2 del Futbolito Bimbo, luego de imponerse por 15-0 ante Colegio Laureles, en un encuentro que fue detenido por la amplia diferencia en el marcador. Elías Trinidad fue el mejor jugador del partido al anotar 5 de los goles.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto ganador, dirigido con orden y disciplina, mostró superioridad en todas sus líneas. Con circulación rápida del balón y presión alta, La Paz comenzó a generar llegadas constantes al arco rival, abriendo el marcador en los primeros minutos y ampliando la ventaja antes del descanso.

MVP

La gran figura del compromiso fue Elías Trinidad, quien se despachó con cinco anotaciones, demostrando contundencia y talento individual. Uno de sus goles llegó tras una espectacular media tijera dentro del área, mientras que otro lo firmó luego de quitarse a varios defensores en velocidad y definición precisa ante la salida del arquero. Su actuación fue determinante para inclinar la balanza desde temprano.

También aportaron a la goleada Felipe Salazar, Santi Rodríguez y Beto, quienes aprovecharon los espacios generados por el dominio colectivo para mover el marcador y redondear la amplia diferencia.

En la portería, Humberto brindó seguridad bajo los tres postes, manteniendo su arco intacto durante todo el encuentro. En defensa, Luis Alvarado, Emilio Vázquez y Arturo Vázquez cumplieron con orden y buena salida desde el fondo, en tanto que Dante Patricio y Horacio Nicolás apoyaron en la recuperación en medio campo.

Fabricio Escobar y Axel Villanos fueron piezas clave por las bandas, generando desbordes constantes y centros peligrosos, mientras que Anuar Zambrano aportó equilibrio y distribución en la zona central. Cada elemento del plantel sumó para que el equipo mantuviera intensidad y concentración hasta el final.

Reglamento

Con el marcador 15-0, el cuerpo arbitral determinó concluir el partido conforme al reglamento del certamen, privilegiando el desarrollo formativo de los participantes.

De esta manera, Colegio La Paz reafirma su candidatura en la competencia, mostrando un Futbol dinámico, solidario y efectivo que lo coloca como una de las escuadras a seguir en esta edición del Futbolito Bimbo.