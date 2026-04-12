Colegio La Paz por el pase al estatal

El representativo del Colegio La Paz de Chiapas se encuentra listo para encarar un compromiso determinante en el Futbolito Bimbo 2026, con miras a asegurar su boleto a la etapa estatal, cuando se mida nuevamente con la primaria Justo Sierra Martínez, en duelo programado para las 9:00 horas en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

Viejos conocidos

El conjunto colegial llega a este partido con gran confianza, luego de su destacada actuación en la jornada 3, en la que protagonizó uno de los choques más emocionantes del certamen al imponerse por 5-3 ante el mismo rival. Aquel enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad, el dinamismo y la constante generación de jugadas ofensivas por parte de ambos equipos.

La Paz mostró su capacidad para responder en momentos clave, destacando la actuación de Santiago Rodríguez, quien fue determinante al aparecer en dos acciones fundamentales: primero, salvando una jugada clara de gol que pudo cambiar el rumbo del encuentro, y posteriormente anotando el tanto que aseguró la victoria definitiva para su escuadra.

De cara a este nuevo compromiso, el equipo tratará de mantener el orden y la contundencia que lo han caracterizado, apoyándose en elementos que han sido fundamentales en su funcionamiento colectivo, como Elías Trinidad, Santiago Camacho y Humberto Fentanes, jugadores que han aportado equilibrio, creatividad y presencia ofensiva a lo largo del torneo.

El duelo ante Justo Sierra Martínez representa una prueba importante, ya que el rival ha demostrado ser competitivo y capaz de generar peligro constante, por lo que se espera un partido cerrado y de alta exigencia en cada sector del campo.

Concentración

Para el Colegio La Paz, la clave estará en mantener la concentración durante todo el encuentro, aprovechar las oportunidades frente al arco y sostener la solidez defensiva en los momentos de mayor presión, factores que serán determinantes para inclinar la balanza a su favor.

El objetivo es claro: obtener el triunfo que les permita avanzar al estatal y continuar con el sueño de trascender en uno de los torneos escolares más importantes del país, en el que han demostrado ser una escuadra con identidad, carácter y ambición.