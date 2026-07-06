Colibrís asegura el liderato regional

Colibrís de Cacahoatán dio un paso importante rumbo a la fase final del Cibapac Femenil 2026 al imponerse por un cerrado marcador de 67-65 sobre Ocelotas de la Unach, en un emocionante encuentro celebrado en la Arena Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Intensa reacción

El compromiso mantuvo a los aficionados al filo de la butaca, especialmente durante el último periodo. La escuadra visitante llegó con una ventaja de doble dígito al cierre del tercer cuarto, pero las universitarias protagonizaron una intensa reacción que las colocó a solo un punto de distancia cuando restaban 15 segundos en el reloj.

En los instantes finales, Ocelotas tuvo la oportunidad de darle la vuelta al marcador; sin embargo, el disparo definitivo no encontró el aro con apenas dos segundos por disputarse. Colibrís también sufrió en el cierre al errar tiros libres que pudieron sentenciar el compromiso con mayor tranquilidad, aunque logró conservar la mínima diferencia para quedarse con la victoria.

Jugadoras destacadas

En el plano individual, Adriana Romero y Brianna Jackson comandaron el ataque de Colibrís con 21 puntos cada una, mientras que Miller Mamayla colaboró con 12 unidades para consolidar el triunfo de la quinteta de Cacahoatán.

Por parte de Ocelotas, Shekinah Rachel firmó una destacada actuación al encestar 31 puntos, respaldada por Arianna Macías con 14 y Abdi Xicoténcatl con 11, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado y a falta de tres jornadas para concluir la fase regular, Colibrís de Cacahoatán mejoró su marca a 8 victorias y una derrota, asegurando el primer lugar de la Región 3 Chiapas. Ocelotas, por su parte, quedó con récord de 5-4 y se mantiene en puestos de clasificación rumbo a la fase final del Cibapac Femenil 2026, programada para celebrarse a mediados de julio en Tijuana, Baja California.