Colibrís domina la Región 3

La actividad de la Región 3 del Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac) Femenil 2026 dejó importantes movimientos para los equipos chiapanecos, con Colibrís de Cacahoatán reafirmando su condición de líder invicto, Ocelotas de la Unach consolidándose como su principal perseguidor, y Guerreras de los Altos San Cristóbal estrenándose en la columna de triunfos en la más reciente jornada.

El conjunto de Colibrís vivió un fin de semana perfecto al disputar sus primeros partidos como local, respondiendo con actuaciones de gran nivel para mantenerse con paso perfecto. En su primer compromiso superó con autoridad a Guerreras de los Altos por marcador de 79-46, demostrando un dominio absoluto tanto en defensa como en ataque.

Paridad

Las representantes de Cacahoatán protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fecha frente a Ocelotas de la Unach. El duelo fue muy parejo durante los cuatro periodos, pero Colibrís mostró mayor serenidad en los minutos finales para imponerse por 64-60, conservando así su etiqueta de invicto con marca de cuatro victorias, sin derrota, suficiente para mantenerse en la cima de la Región 3.

Por su parte, Ocelotas inició la gira con una sólida presentación en Tapachula, donde venció a Cazadoras por 59-43, resultado que confirmó el buen momento del representativo universitario. Sin embargo, en su siguiente compromiso no pudo frenar a Colibrís y terminó cayendo en un emocionante cierre, dejando su récord en tres triunfos y dos descalabros, para mantener muy cerca del liderato regional.

La buena noticia para el Basquetbol chiapaneco también llegó desde San Cristóbal de Las Casas. Guerreras de los Altos consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse con autoridad por 64-38 ante Cazadoras de Tapachula, dejando atrás el tropiezo sufrido frente a Colibrís. Gracias a ese resultado, el conjunto alteño mejoró su registro a uno ganado y cuatro derrotas, conservando aspiraciones de seguir escalando posiciones conforme avance el campeonato.

En contraste, Cazadoras vivió un complicado debut como anfitrión al perder sus dos duelos del fin de semana frente a Ocelotas y Guerreras. El equipo de Tapachula quedó con marca de un triunfo y cuatro caídas, por lo que buscará reaccionar rápidamente cuando reciba nuevamente actividad en casa.

Próxima jornada

Este jueves las acciones comenzarán con un atractivo encuentro entre Cazadoras y Colibrís, en el que las líderes intentarán extender su racha perfecta y las locales buscarán dar la sorpresa para cambiar el rumbo de su temporada.

En el panorama nacional, el “standing” general mantiene a Hormigas de Tijuana como la mejor escuadra del campeonato con marca de 6-0 y 12 puntos. Marinas Hersa Mazatlán ocupa el segundo sitio con 10 unidades, mientras que Gaviotas de Ensenada y Coloradas de San Luis RC suman nueve puntos.

Colibrís aparece en la quinta posición general con ocho unidades y un diferencial de +55, aunque con dos partidos menos que varios de los equipos que lo anteceden, situación que fortalece sus aspiraciones de pelear por uno de los boletos a la siguiente fase.

Ocelotas marcha en sexto con ocho puntos, en tanto que Guerreras ocupa el décimo puesto con seis y Cazadoras es undécimo con cinco.