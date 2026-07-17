Colibrís y Ocelotas representarán a Chiapas

Chiapas tendrá doble representación en El Gran 8 del Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac) Femenil 2026, luego de que Colibrís de Cacahoatán y Ocelotas de la Unach aseguraran su clasificación al concluir la temporada regular.

Ambas quintetas lograron avanzar tras una destacada actuación en la Región 3, donde enfrentaron a Cazadoras de Tapachula y Guerreras Altos de San Cristóbal, colocándose entre los ocho mejores equipos del certamen.

Colibrís cerró la fase regular con paso dominante al conquistar sus últimos tres compromisos como local, imponiéndose 60-47 a Cazadoras, 81-68 a Guerreras y 82-67 a Ocelotas. Con estos resultados finalizó con marca de 11 victorias y una sola derrota, para ubicarse en el primer lugar de la clasificación y consolidándose como uno de los principales candidatos al campeonato.

Por su parte, Ocelotas de la Unach también selló su boleto luego de vencer 62-54 a Cazadoras en Tapachula, antes de caer frente a Colibrís. El conjunto universitario terminó la campaña con récord de 7 triunfos y 5 derrotas, suficiente para instalarse en la quinta posición general y mantenerse en la pelea por el título.

La fase final del Cibapac Femenil 2026 se disputará del viernes al domingo en Tijuana, Baja California, donde los ocho mejores equipos del torneo competirán en un formato de eliminación directa en busca del campeonato nacional.