Colibrís y Ocelotas toman el mando

El Circuito de Basquetbol del Pacífico Femenil (Cibapac) 2026 inició con gran intensidad en la Región 3, correspondiente al estado de Chiapas, donde las escuadras de Colibrís de Cacahoatán y Ocelotas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) lograron colocarse como líderes de la clasificación tras la primera jornada de actividades, celebrada el pasado fin de semana en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

La competencia arrancó con encuentros sumamente reñidos que dejaron claro el nivel que presentará esta temporada. Desde los primeros partido, Colibrís mostró solidez tanto en defensa como en ataque, para convertirse en el único conjunto que conserva una marca perfecta dentro del sector.

La quinteta de Cacahoatán comenzó su participación enfrentando a Guerreras de San Cristóbal en uno de los juegos más emocionantes de la jornada, el cual mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos. Colibrís consiguió una ajustada victoria de 99-96. Posteriormente, confirmó su buen momento al imponerse por 57-42 ante Ocelotas de la Unach, resultado que le permitió cerrar el fin de semana con récord de dos triunfos y sin derrota.

Por su parte, Ocelotas tuvo un calendario más cargado al disputar tres encuentros en condición de local. Las universitarias iniciaron con un contundente 53-30 sobre Cazadoras de Tapachula, mostrando una defensa sólida y un juego colectivo efectivo. Sin embargo, en su segundo duelo se toparon con Colibrís, equipo que les propinó su única derrota de la jornada. A pesar del tropiezo, pudieron recuperarse rápidamente para vencer por 57-51 a Guerreras de San Cristóbal y quedarse con una marca positiva de dos triunfo y una caída.

Las Cazadoras de Tapachula también sumaron en esta primera fase de actividades. Después de caer frente a Ocelotas en el partido inaugural, reaccionaron en su segundo compromisos y consiguieron una importante victoria por 70-68 sobre Guerreras, en otro choque de gran intensidad y emociones constantes.

Triunfo

En contraste, Guerreras de San Cristóbal no pudo encontrar el camino de las victoria en el arranque de la temporada. A pesar de ofrecer actuaciones competitivas y mantenerse cerca en el marcador en varios de sus compromisos, el conjunto alteño acumuló tres caídas consecutivas que lo colocan momentáneamente en el fondo de la clasificación.

Tras concluir la primera semana de actividades, Colibrís encabeza la Región 3 con marca de 2-0 y un balance de 156 puntos anotados por 138 recibidos. Ocelotas ocupa el segundo puesto con récord de 2-1 y diferencia de 152 unidades a favor por 147 en contra. Más abajo aparecen las Cazadoras con registro de 1-1 y cifras de 109 puntos anotados por 121 recibidos, mientras que Guerreras se mantiene con marca de 0-3 y un acumulado de 215 unidades a favor por 226 en contra.

Las acciones continuarán este fin de semana con encuentros que podrían comenzar a definir las posiciones dentro de la tabla. El viernes se disputarán los partidos entre Cazadoras de Tapachula y Ocelotas de la Unach, y Colibrís de Cacahoatán ante Guerreras de San Cristóbal. Para el sábado están programado el enfrentamiento entre Cazadoras y Guerreras, así como el esperado choque entre Colibrís y Ocelotas, que reúne a los dos equipos mejor posicionados del sector.

La temporada apenas comienza, pero los primeros resultados permiten vislumbrar una intensa batalla por los boletos a la fase de “playoffs”, instancia a la que avanzarán los líderes de cada región y el mejor segundo lugar del circuito.