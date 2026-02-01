Colombia triunfa en el primer Viernes de Nocaut

El Deportivo Roma fue el escenario donde se escribió el primer capítulo boxístico del año con el Primer Viernes de Nocaut 2026, función que reunió a talento emergente, combates intensos y un merecido reconocimiento a figuras que han dejado huella en esta disciplina a nivele nacional e internacional.

Inicio

La velada arrancó con el debut profesional de Wilber Espinosa Maza y Miguel Nieto, quienes ofrecieron un duelo parejo, de estudio constante y buen manejo de distancia. Tras completar los asaltos pactados, los jueces otorgaron la decisión mayoritaria a Wilber Espinosa, quien supo cerrar mejor los episodios finales para quedarse con su primera victoria en el terreno profesional.

En la pelea femenil, Ana Lucía Villatoro y Andrea de la Cruz protagonizaron una batalla de alto ritmo, intercambio continuo y carácter sobre el ring. Ninguna logró imponer condiciones de forma clara, por lo que el resultado fue empate, reflejo fiel de la paridad mostrada durante la contienda.

La acción continuó con el choque entre José Vázquez y Reyner Pérez, en peso supergallo, que terminó de manera contundente. Apenas a los 47 segundos del segundo “round”, el réferi detuvo las acciones tras una combinación efectiva de Vázquez, decretando el nocaut técnico y consolidando una de las definiciones más rápidas de la noche.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento otorgado a los boxeadores Abel Córdoba, Óscar Ramírez, Florentino López, Miguel Ángel Cuello y Ramón Balcázar, homenajeados por su trayectoria y su aportación al Boxeo, tanto en escenarios nacionales como internacionales, recibiendo el aplauso del público.

En la semifinal estelar a seis “rounds”, Luis Fernando Martínez se midió con Cristopher Caballero en un combate intenso desde el campanazo inicial. El desenlace llegó al minuto 49 segundos del segundo “round”, cuando Martínez conectó dos ganchos al hígado que obligaron a detener la pelea, decretándose el nocaut técnico a su favor.

Estelar

Esa lucha estelar cerró la noche con el enfrentamiento entre Sebastián Echeverri y Roberto Maya, en peso superwélter, a seis episodios. El colombiano Echeverri mostró mayor claridad táctica, volumen de golpeo y control del ritmo, argumentos suficientes para llevarse el triunfo por decisión unánime, poniendo broche de oro a una función llena de emociones.

El Primer Viernes de Nocaut 2026 dejó buenas sensaciones, confirmando el Deportivo Roma como un punto clave para el desarrollo y proyección del Boxeo, además de brindar espacio tanto a nuevas figuras como al reconocimiento de quienes han forjado el camino en este deporte.