Colombiano Agualimpia, más cerca de volver

Juan Camilo Agualimpia, refuerzo estelar colombiano de Jaguares FC para la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier, ha sido el gran ausente en el once titular, debida una lesión sufrida en pretemporada; sin embargo, su regreso está cada vez más cerca.

Esto fue dado a conocer mediante un comunicado oficial del club felino, recordando que el cafetalero es baja desde el duelo amistoso ante Tapachula FC en pretemporada, el mes pasado.

Supera su lesión de a poco

El atacante reveló por su parte que tiene ansias por volver a jugar para aportar su granito de arena al equipo, que inició el campeonato con tres derrotas.

“No me esperaba la lesión, es la primera vez como profesional que me pasa. Estoy tranquilo porque cada vez falta menos. Quisiera ayudar al equipo, me desespero un poco, pero debo ser cauteloso para no volver a lesionarme”, declaró. “Cada vez me siento mejor, estoy trabajando con los médicos y rehabilitadores; voy como en un 75%, no falta mucho para volver a la cancha”.

Sobre el momento de la escuadra y el ánimo que reina tras el descanso en la jornada cuatro, detalló que han trabajado bien y saben que el triunfo está a su alcance el próximo fin de semana cuando reciban a Pioneros de Cancún.

“Veo bien al equipo, estamos para mejorar y quizá nos hace falta algo al ataque, pero estamos bien; he hablado con los compañeros y estamos bien. Se nos han escapado puntos, pero aquí hay confianza y esperamos comenzar a sumar como local y en los siguientes juegos”, indicó.

Además, se expresó sobre lo molesto que resultó conocer el calendario en un principio, pero tras las circunstancias, reconoció que será benéfico, pues tienen margen para mejorar y acumular puntos al ser un torneo largo.

“Se generó molestia por el calendario. Son muchos juegos, pero al final nos va a servir, nos va a ayudar a competir y a mejorar. Estamos tranquilos, el cuerpo técnico está tranquilo. No ha llegado el gol, pero cuando llegue comenzaremos a sumar. Van a caer los goles y eso nos tiene tranquilos”, finalizó.