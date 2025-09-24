Colombiano Vergara, listo para aportar

Feliz por volver a sumar minutos en el campo y colaborar en la primera victoria de Jaguares FC en la temporada, se manifestó el delantero colombiano Hasan Leandro Vergara Ramos, quien ahora apunta a buscar su primer gol contra Cañoneros FC, rival al que enfrentarán el próximo viernes.

El futbolista, que llegó como uno de los principales refuerzos para la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier, se lesionó en la primera fecha y pudo regresar hasta la jornada 5, entrando de cambio y aportando su juego para que los felinos lograran la victoria de 4-2 sobre Pioneros de Cancún.

“El equipo me necesitaba, lastimosamente en la primera jornada no pude jugar mucho tiempo, pero bueno, desde el primer partido el equipo está comprometido en poder lograr ascender, que es lo que queremos todos y bueno, feliz de este triunfo y de poder dedicarlo a la afición”, comentó.

En torno al primer triunfo de la campaña, reconoció que les vino de maravilla y de ahora en adelante la mentalidad será únicamente la de ganar.

“Creo que por los malos resultados que veníamos teniendo es un golpe anímico para nosotros, porque sabemos las condiciones que tenemos, la calidad del cuerpo técnico y por ahí siempre estábamos frustrados por el tema de que no podíamos conseguir los puntos; entonces siento que este tema va a ser un alivio para nosotros, un nuevo comenzar para ir el viernes a ganar y desde ahora sumar de a tres.”

Mejorando en lo físico

Por otra parte, el delantero aseguró que ya está al 100 por ciento recuperado de su lesión, sin embargo, apenas se reintegró a los entrenamientos normales.

“Entonces físicamente no estoy al 100, me cuesta un poco pero bueno, veremos que esta semana pueda estar de vuelta de lleno con el grupo y poder estar el viernes”, agregó.

En este mismo sentido, Vargas va reconociendo apenas lo que es esta categoría del Futbol profesional en México, la cual considera es muy dinámica, con muchos jóvenes que quieren demostrar su calidad y a la cual se va adaptando de a poco, sobre todo en el tema táctico, para lo cual están escuchando atento los consejos del entrenador Francisco Ramírez.

“Mi objetivo primero es dejar huella en este equipo, poder ayudar que esté en el lugar que merece estar y en lo personal vine a hacer goles, a aportar mi granito de arena”, sentenció.