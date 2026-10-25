Colonia La Misión se activa este domingo

El Futbol y las actividades recreativas serán protagonistas de una jornada deportiva en el parque de la colonia La Misión, contemplada para iniciar a las 9:00 horas como parte del programa ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, este domingo.

Diversas actividades tendrán lugar en este espacio, con el objetivo de acercar el deporte a las familias y fomentar la participación de la niñez en entornos de sana convivencia.

Una de las principales atracciones será el cuadrangular de Futbol de la categoría 2013-2014, en el que competirán los equipos Mapaches FC, Cefor, Galácticos y Cumbias.

Niñas y niños, de seis a doce años, que asistan al parque también podrán participar en “heats” cortos. La invitación está abierta para que las familias acudan este domingo y disfruten de una mañana de Futbol y activación física.