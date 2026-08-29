Colonia Loma Bonita recibe cuatro juegos

La actividad correspondiente a la jornada 9 tendrá como escenario la cancha de Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, donde los equipos de la rama femenil buscarán sumar una victoria que les permita avanzar en la clasificación de sus respectivos grupos.

La cartelera comenzará a las 8 de la mañana con el enfrentamiento entre Freyas y Vulnerables, en el grupo A. Ambos conjuntos tendrán la oportunidad de arrancar esta fecha con un triunfo y marcar territorio desde temprano.

Posteriormente, a las 9:00 horas, Vulnerables volverá a la cancha para medirse con Panteras A en un compromiso que pondrá frente a frente a dos escuadras del grupo A. La exigencia física será importante para Vulnerables, que tendrá actividad en partidos consecutivos.

El tercer encuentro está programado para las 10:00 horas, cuando Felinas se mida con Odiseas, también dentro del grupo A. El duelo representa una nueva oportunidad para ambos equipos de mostrar su nivel y mantenerse en la pelea durante esta fase del campeonato.

La jornada matutina cerrará a las 11:00 horas con el choque entre Leonas Transportes y Aztecas, correspondiente al grupo B. Los dos cuadros buscarán imponer condiciones en un juego que se perfila como uno de los atractivos de este arranque de actividades.

Con una agenda que contempla nueve partidos a lo largo del sábado, la Liga OMA continúa impulsando el voleibol femenil en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a escuadras que semana a semana protagonizan encuentros de alta intensidad.

La cita es este sábado 29 de agosto en Loma Bonita, donde el balón comenzará a volar desde las 8:00 horas.