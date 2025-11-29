Colosos chiapanecos conquistan títulos

La delegación chiapaneca de Fisicoculturismo tuvo una sobresaliente actuación en las Copas Esmeralda y Diamante IFBB Cancún 2025, en las cuales acapararon un total de 10 medallas y 5 trofeos escultura en las categorías nacional, internacional y semiprofesional.

Las dos prestigiadas competencias se llevaron a cabo en un mismo escenario, el Hotel Grand Oasis Palm de Cancún, con la participación de alrededor de 300 atletas procedentes de 14 estados del país y de naciones como Canadá, Costa Rica, Chile, España, República Checa, Sudáfrica y Venezuela.

Resultados de los chiapanecos

Entre los múltiples logros destacó el de Antonio Zozaya Zepeda, quien obtuvo el primer lugar en la modalidad de Físico hasta 85 kilos en la Copa Diamante.

Por su parte, Ángel David Estrada de la Cruz consiguió el segundo puesto en la categoría de Men’s Physique Novatos, pero correspondiente a la Copa Esmeralda, así como un tercer lugar en la Copa Diamante.

En más resultados para los titanes de las pesas, Christian Adrián Jiménez Pérez se agenció la segunda posición en la categoría de Físico Novatos de más de 80 kilos.

Asimismo, Martín Mancilla Sánchez se quedó con el tercer puesto en Men’s Physique Juvenil, mientras que Leonardo Daniel Gutiérrez Consospó se agenció dos cuartos lugares y un quinto, en distintas modalidades de Games Physique.

Por último, Roger Alejandro Díaz Vázquez finalizó con dos sextos en categorías de principiantes.

Importante participación directiva

La representación chiapaneca asistió por invitación de Sebastián Muñoz, presidente de la Asociación Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness, e incluyó a dos jueces que siguen sumando prestigio: Jorge Alejandro Jiménez Romero, en calidad de juez nacional, y Jorge Jiménez Argüello, juez nacional, internacional y profesional, además de ser este último presidente de la asociación que rige a esta especialidad en Chiapas.

Es oportuno mencionar que entre los invitados especiales a estos dos eventos estuvieron también Marco Antonio Cabezas Escárcega, vicepresidente de la FMFF y la IFBB Norteamérica, y Evangelina Cime, presidenta de la Asociación de Yucatán.