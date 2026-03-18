Colosos conquistan la Copa El Limar 2026

Tras una jornada llena de energía y poder surgieron los monarcas del el 3º Campeonato Regional de Fisicoconstructivismo Copa El Limar 2026; las acciones se realizaron en el Parque Central de San José, El Limar.

El evento, que contó con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas A.C., fue organizado por Rubén Darío Zurita García y Agustín Urbina Domínguez, responsables del gimnasio Green Force, contó con un total de 31 competidores provenientes de los municipios de Bachajón, San José, El Limar, Tila, Tumbalá y Yajalón, quienes subieron al escenario para impresionar a los jueces, en un evento en el que el público se hizo presente para animar a los colosos y diosas de las pesas.

Los ganadores

En la categoría de Principiantes, el primer lugar fue para Diego Emiliano Alfonzo Lara, de Yajalón; el segundo lugar lo obtuvo Jesús Adrián Pérez Sánchez, también de Yajalón; mientras que el tercer sitio fue para Adán Jesús López Martínez, de San José, El Limar.

En la categoría de Novatos, Ulises Alexander Álvaro López, de Yajalón, se llevó el primer lugar; el segundo lugar correspondió a Luis Galeano Jiménez Vázquez, de San José, El Limar; y el tercer lugar fue para Nicolás Geovany Ramírez Álvaro, también de San José, El Limar.

En la categoría de Avanzados, el triunfo fue para Martin Ramiro Trujillo Pinto, de Yajalón; el segundo lugar lo obtuvo Jesús Eduardo Murillo Rodríguez, de San José, El Limar; y el tercer lugar fue para Eliu Parcero Martínez, de San José, El Limar.

Finalmente, en la categoría Men’s Physique , el primer lugar fue para Dorian Elihu Gómez Pérez, de Yajalón; el segundo sitio lo obtuvo Carlos Abraham Lazos Sánchez, también de Yajalón; y el tercer lugar fue para Martin Siu Torres, de Tila.

El jurado calificador estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito, encabezadas por el Prof. Agustín Urbina Domínguez, así como Jorge Jiménez Arguello y Jorge Alejandro Jiménez Romero, ambos jueces nacionales.