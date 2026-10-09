Colosos destacan en el 74º Clásico Mr. México

Con la cosecha de un campeonato, un par de subcampeonatos y terceros lugares, así como posiciones entre los finalistas de diferentes categorías, la delegación chiapaneca de Fisicoconstructivismo y Fitness completó una sobresaliente actuación en el 74º Clásico Mr. México 2026, celebrado en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México.

El resultado más importante correspondió a Luis Antonio Corzo Coello, representante del gimnasio Gravity Fit de Tuxtla Gutiérrez y quien conquistó el primer lugar nacional en la modalidad Men’s Physique Clasificados, división de hasta 172 centímetros, convirtiéndose en el único campeón chiapaneco.

El atleta capitalino logró imponerse en una de las categorías más reñidas del programa, permitiendo que Chiapas subiera a lo más alto del podio en el evento organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF).

Titanes con subcampeonatos

Carlos Eduardo Castañeda Escobedo, del gimnasio Endeavor de Tapachula, obtuvo el segundo lugar en Fisicoconstructivismo Veteranos de 50 a 55 años, hasta 75 kilogramos.

El representante del Soconusco también consiguió el tercer puesto en Culturismo Clásico Principiantes, hasta 176 centímetros, convirtiéndose en el único integrante de la delegación que alcanzó dos posiciones de podio en diferentes modalidades. Además, participó en Fisicoconstructivismo Principiantes hasta 75 kilogramos, aunque no logró avanzar entre los seis finalistas.

Otro de los subcampeonatos fue conseguido por Rocío Guadalupe Vázquez Hernández, integrante del gimnasio AFC de Tuxtla Gutiérrez, quien terminó en segundo de Fitness Bikini Novatas, categoría hasta 160 centímetros.

La competidora también intervino en Games Fitness Bikini hasta 160 centímetros, aunque en esta modalidad quedó fuera de las seis primeras posiciones.

También suben al podio

Por su parte, Gerardo Ramírez Nicasio, representante del Gimnasio Alfa de Comitán de Domínguez, logró el tercer puesto en Culturismo Clásico Principiantes hasta 172 centímetros, y también participó en Men’s Physique Principiantes de la misma estatura, sin conseguir su clasificación a la ronda final.

La cosecha chiapaneca se completó con dos cuartos lugares, obtenidos por exponentes de diferentes municipios de la entidad. Marisol Castañón Gómez, del Energym de Tuxtla Gutiérrez, finalizó como cuarta en Fitness Figura Clasificadas, resultado que le permitió colocarse una vez más entre las mejores competidoras de su categoría en el país.

El otro cuarto puesto fue para Hegel Jared Camposeco Borralles, representante del Gimnasio Búfalo de Huixtla, quien compitió en Fisicoconstructivismo Clasificados hasta 65 kilogramos, obteniendo una posición destacada dentro de su división.

La participación chiapaneca incluyó atletas procedentes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Huixtla, San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, Escuintla y Ángel Albino Corzo, quienes compitieron en diversas categorías de Fisicoconstructivismo, Culturismo Clásico, Classic Physique, Men’s Physique y Fitness Femenil.

Entre los exponentes que no consiguieron avanzar a las seis primeras posiciones estuvieron: Miguel Ángel Cruz Zúñiga y Aurelio Patricio Hernández Mendoza, del Gimnasio Efecto de San Cristóbal de Las Casas; Bardo Emilio Guillén Jiménez, de Lobo de Motozintla, y Victoria Yazmín Velázquez Quiroz, de River’s de Ángel Albino Corzo.

También participaron Yesenia del Carmen Díaz López, del Stronger de Comitán; Jessica Itzel Morales Cruz, de Lobo de Motozintla; Javier de Jesús Moreno Ruiz, de Oxígeno de Comitán, y Eric Fabricio Orozco Pineda, del Gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez.

La representación se completó con Alejandro Rosas Frías, del Gimnasio Gravity Fit de Tuxtla Gutiérrez, y Diana Laura Rudamas Nieves, del Gimnasio The One de Escuintla, en sus respectivas categorías.