Columbus se quita presión para el juego contra Tuzos

El Columbus buscará convertirse en apenas el segundo representante de la Major League Soccer que le arrebata el boleto al Mundial de Clubes a un equipo mexicano.

Sin embargo, la misión no será nada sencilla, ya que se enfrentará en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf a uno de los máximos ganadores del certamen: los Tuzos del Pachuca.

A pesar de la intensa rivalidad que existe entre las ligas estadounidense y mexicana, según Diego Rossi —atacante uruguayo del Columbus— no tendrán esa carga extra, por no tratarse de un duelo directo entre EU y México. “Nuestra presión es querer ganar, no tenemos otro tipo. Lo más importante para mí es ganar los partidos, y queremos hacerlo como ya lo hicimos en México”, declaró.

El originario de Montevideo aseguró que no será fácil derrotar al Pachuca en el estadio Hidalgo, pero prometió que se vivirá intensamente la disputa por el título, porque el Crew está “trabajando bien para ir y hacer un buen juego en la final. Es un rival que por algo llegó hasta ahí. Las finales son siempre difíciles, va a ser un buen partido, que tendrá espectáculo. Columbus está por buen camino.

Rossi también aprovechó para opinar sobre la experiencia que ha tenido al jugar en nuestro país, luego de las visitas a los dos clubes de Nuevo León: Monterrey y Tigres. “A mí me gusta eso (ambiente). Es algo lindo jugar en escenarios así, porque es bueno para el espectáculo”, manifestó.

El sábado, el Columbus tiene todo para hacer historia, porque sabe que la presión está completamente con los Tuzos.