Comanda Dembélé triunfo de Francia sobre Noruega

Con triplete de Ousmane Dembélé, Francia derrotó 4-1 a Noruega y cierra como líder del Grupo I con paso perfecto. Cuando todos querían ver la batalla de talento entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, apareció Ousmane Dembélé para robarse el show.

El delantero del París Saint-Germain se proclamó el rey de la tarde calurosa en Boston, al marcar tres tantos y de un jalón ya colocarse en la cima de los artilleros del Mundial 2026 (con 4 goles), para la victoria de 4-1 de Francia sobre Noruega.

Sin ser precisamente el hombre en punta del equipo galo, Ousmane sí se volvió el más efectivo al pasar el juego francés constantemente por su corredor derecho, sobre todo al descubrir las facilidades noruegas en esa zona.

Dembélé abrió su concierto con un tiro cruzado y sorpresivo para el arquero Egil Selvik, apenas a los 7 minutos. Le siguió con otra pintura por derecha al recibir el balón, engañar a su marcador y picar hacia adentro para pegar un zurdazo al minuto 20. Y rubricó la primera parte con un trazo elevado, inalcanzable para Selvik, ya al 32.

Noruega pareció desdeñar el encuentro desde el arranque, al guardar a lo mejor de su repertorio de ataque. Erling Haaland, Alexander Sorloth y Antonio Nusa no iniciaron, pero una ausencia de peso fue la de su bujía del medio campo, Martin Odegaard.

Pese a ello, el cuadro vikingo había descontado al minuto 21 mediante un disparo potente de Thelo Aasgaard. Pero la falta de sus estelares de ofensiva fue más evidente al comenzar la segunda parte con la falla de un penal a cargo de Jorgen Strand Larsen, quien ya había volado un balón en la primera mitad.

Denbélé salió del partido al minuto 65 cubierto en aplausos de la afición francesa. Con él también se fue Michael Olisé, pieza esencial en el medio campo de Les Bleus para las combinaciones con Ousmane y Mbappé.

Los Vikingos nunca quisieron responder con el ingreso de su artillería pesada y entregaron el juego. El combinado galo selló su actuación con el remate con la cabeza de Desiré Doué ya en la reposición.

Francia se quedó con el liderato del Grupo I. Todavía espera a un tercer lugar de sector para los dieciseisavos de final. Suecia y Paraguay son opciones. Y Noruega jugó el partido con la conciencia de que podría quedar segundo, y ya como tal jugará contra Costa de Marfil el próximo martes en Dallas.