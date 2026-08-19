Comentarios misóginos desatan críticas

La goleada 10-0 que América Femenil propinó a Cruz Azul desató una fuerte polémica fuera de la cancha, luego de que Santiago Domínguez, panelista del podcast “Pláticas del Mal”, lanzara insultos y comentarios misóginos contra las jugadoras. Entre sus declaraciones, sugirió que fueran despedidas y dijo que “deberían mandarlas a un ‘table dance’ a ver si les va mejor... en lugar de ser futbolistas”.

Las palabras provocaron la respuesta de María Fernanda Pons, directora deportiva de Cruz Azul Femenil, quien las calificó como “absolutamente inadmisibles” y advirtió que el club analizará cómo proceder.

“No normalizaremos ni permaneceremos indiferentes ante expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de nuestras jugadoras. En Cruz Azul Femenil, el respeto a nuestras jugadoras no está a discusión”, señaló.

El caso también fue condenado por la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres, que reprobaron las expresiones sexistas y la violencia digital contra las futbolistas. La dependencia recordó que “la desvalorización, sexualización o descalificación por motivos de género no debe ser normalizada ni tolerada”, y afirmó que la libertad de expresión no debe vulnerar los derechos de las mujeres, al tiempo que expresó su solidaridad con Pons y el Cruz Azul Femenil.