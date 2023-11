Comienza el acopio de juguetes

Continúa la cuenta regresiva para la 2ª Carrera Pedestre ¡Corriendo con el Corazón!, cuyo objetivo principal es la recaudación de juguetes para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

A través de un comunicado, el Voluntariado Legislando con el Corazón del H. Congreso del Estado de Chiapas y el Sistema DIF Chiapas anunciaron el comienzo del registro oficial para el citado evento deportivo, que además coincidirá con las celebraciones del Día Internacional de la Personas con Discapacidad, el domingo 3 de diciembre.

Antes del banderazo de salida para los corredores, la diputada Paola Villamonte Pérez y Deliamaría González Flandez, directora general del Sistema DIF Chiapas, dieron a conocer que para poder participar es necesario donar un juguete con un valor no menor de 200 pesos, que no sean pelotas ni bélicos y que no requieran baterías.

Ante este llamado, ya empezaron a manifestarse los atletas y el público en general aportando juguetes que en las próximas fiestas serán destinados a cientos de niños y niñas cuyas familias no cuentan con los recursos para hacerles un regalo.

Para quienes deseen sumarse a esta buena causa, los puntos de inscripción y acopio están instalados en el Congreso del Estado y en las instalaciones del DIF estatal, ambos abiertos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Indicaron que hay otros dos puntos ubicados en el parque Caña Hueca (de 7:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.) y en Plaza Galerías Boulevard (de 10 a.m. a 3:00 p.m.).

Cabe recordar que la carrera comenzará a las 7 de la mañana, teniendo como salida y meta el parque Caña Hueca. La ruta será del estacionamiento principal hacia el Reloj Floral, tomando la vía hacia el bulevar Los Laguitos hasta Chapultepec y de regreso al punto de partida para ingresar por el estacionamiento 2 y completar así los 5 kilómetros.

La convocatoria es para las ramas libre varonil y femenil. La premiación consistirá en 3 mil pesos para los primeros lugares, 2 mil para los segundos y mil para los terceros. Asimismo, habrá una categoría libre para personas con discapacidad. Para los niños también tendrán categorías de 4-6, 7-9 y 10-12 años, con premios sorpresa para los ganadores. La entrega de números y playeras conmemorativas se efectuará un día antes del gran evento, el sábado 2 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el mismo parque.

Ese mismo día se contará con un módulo de venta de Capitas con Poder, para que los niños se vistan como superhéroes, con un costo de 50 pesos, y todo lo recaudado se destinará a los diferentes grupos de personas con discapacidad que son atendidas en el DIF Chiapas.