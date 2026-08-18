Comienza el Campamento de Basquetbol Los Primeros

Berriozábal se prepara para recibir el Campamento de Basquetbol Los Primeros, que se llevará a cabo a partir de este martes al 20 de agosto de 2026 en la Unidad Deportiva de este municipio, con la participación de reconocidas figuras del Basquetbol mexicano.

El evento contará con la presencia de Eduardo Nájera, Omar Quintero y Nataly Gutiérrez, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con niñas, niños y jóvenes interesados en continuar desarrollándose en el Basquetbol.

Las actividades comenzarán este martes 18 de agosto. De 10:00 a 12:00 horas será la entrega de documentos para participantes foráneos, en la Unidad Deportiva. Posteriormente, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la entrega de kits y el ingreso al campamento. El inicio oficial está programado para las 17:00 horas en el auditorio municipal de Berriozábal, ubicado dentro de la Unidad Deportiva.

Para el miércoles 19 de agosto, la recepción será a partir de las 8:00 horas y el inicio de actividades está previsto para las 9:00 horas. La misma dinámica se mantendrá el jueves 20, con recepción a las 8:00 y arranque a las 9:00 horas.

La organización informó que será obligatorio haber realizado previamente el registro correspondiente y entregar la documentación solicitada para poder acceder al campamento.

Este lunes 17 de agosto se estableció como último día para la recepción de documentos de niñas, niños y jóvenes de Tuxtla Gutiérrez y la zona metropolitana, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

La llegada de Los Primeros representa una oportunidad para que las nuevas generaciones tengan contacto directo con referentes del Basquetbol nacional, además de fortalecer la práctica y formación deportiva en Chiapas.