Comienza el Macrorregional de la Amistad

En un ambiente de compañerismo y alto nivel competitivo fueron puestos en marcha los primeros enfrentamientos del Macrorregional de la Amistad Chiapas-Veracruz, certamen que reúne a representativos de ambas entidades, en las instalaciones de Caña Hueca, escenario que durante la jornada vivió una auténtica fiesta del Basquetbol formativo.

Desde temprana hora las duelas vibraron con los compromisos correspondientes a las categorías micro (2017-2018), infantil (2015-2016) y pasarela (2013-2014), todas en modalidad mixta, permitiendo observar el talento emergente y el trabajo de formación que hacen los distintos clubes participantes.

Esfuerzo

En el sector micro, equipos como Cuervos Tux, Juniors Tux, Espartanos, Leones Negros, Alecam, Águilas JIQ y Mustangs protagonizaron dinámicos encuentros en los que la energía y la entrega fueron protagonistas. A pesar de la corta edad de los jugadores, se apreciaron fundamentos sólidos, buena conducción de balón y constante apoyo desde las bancas.

Para la división infantil los duelos subieron en intensidad con quintetas como Panteras, Lobos Veracruz, Jokers Veracruz y Alecam, que mostraron orden táctico y mayor lectura de juego. Las transiciones rápidas y la presión defensiva marcaron el ritmo de los compromisos muy disputados en ambas canchas habilitadas.

En pasarela, el nivel técnico fue aún más evidente. Escuadras como Halcones, Leones Negros, Dragunz, Cuervos y los distintos representativos de Alecam ofrecieron enfrentamientos equilibrados, con circulación constante del balón y ofensivas bien estructuradas. Cada posesión fue trabajada con paciencia, reflejando el proceso formativo que respalda a los clubes.

Objetivos

El Macrorregional de la Amistad no solo representa competencia, sino también integración. Padres de familia y entrenadores coincidieron en que este tipo de eventos fortalecen la convivencia deportiva y permiten medir el avance de los atletas ante rivales de otras regiones.

Las acciones continuarán en Caña Hueca con más enfrentamientos programados en las distintas categorías, consolidando este encuentro como una plataforma clave para el desarrollo del Basquetbol infantil y juvenil en el sureste del país.