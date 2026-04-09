Comienza fase decisiva del torneo

Al término de la etapa de grupos del Futbolito Bimbo 62 Aniversario en Tuxtla Gutiérrez, quedaron definidos los clasificados a la fase Intergrupal, en la que a su vez estará en juego el boleto al estatal para obtener a los campeones de Chiapas.

Son 8 equipos los que disputarán la etapa intergrupal por la zona Tuxtla Oriente: Colegio Pablo Guardado Chávez A, Centro Educativo Irlanda, Mariano Matamoros, Colegio La Paz de Chiapas A, Justo Sierra Méndez, Dr. Belisario Domínguez Cebech, Camilo Pintado Rincón B y Colegio La Paz de Chiapas B.

Por la zona Tuxtla Poniente clasificaron American School A, David Gómez, José Vasconcelos School y el Centro Educativo Krause. La coordinadora de Futbolito Bimbo en Chiapas, Erika López Guzmán, dio a conocer que este jueves 9 de abril se hará el sorteo para definir los enfrentamientos de la fase intergrupal a eliminación directa.

En lo que respecta a la rama femenil jugarán el pase al estatal por el sector Tuxtla Oriente el Centro Educativo Irlanda y la primaria Camilo Pintado Rincón, que lideraron los grupos 1 y 2 respectivamente.

En cuanto a la zona Poniente, el Colegio Diego Rivera avanza directamente al estatal al liderar el grupo único.