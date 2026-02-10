¿Cómo marcha la tabla general del CL26 tras la J5?

Con la victoria (1-0) del América sobre el Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes, la jornada 5 del Clausura 2026 llegó a su fin. Los primeros ocho lugares, que son los que te dan un boleto a la Liguilla, se vuelven más codiciados con el paso de las semanas.

La tarde del domingo 8 de febrero no hubo ni un solo partido de la Liga MX, ya que cuatro se disputaron el viernes 6 y cinco el sábado 7. Cabe resaltar que, de los nueve juegos de la quinta fecha, solamente en uno no hubo goles (Tijuana-Puebla).

En total se registraron 25 anotaciones en los otros ocho encuentros, y fue el de Tigres contra Santos el que más tuvo, con seis. En cuanto a las estadísticas individuales, Joao Pedro (Atlético San Luis) continúa en la cima de la tabla de máximos goleadores, con cinco dianas. José Paradela (Cruz Azul) y Armando González (Chivas) le siguen de cerca, con cuatro tantos cada uno.

En el tema de las asistencias, Gabriel Fernández (Cruz Azul), Alan Medina (Pumas) y Franco Rossano (Necaxa) se ubican en lo más alto de la clasificación, con tres cada uno. El arquero menos goleado, luego de las primeras cinco jornadas del Clausura 2026, es Luis Malagón: solamente ha recibido dos en cuatro compromisos.

Ya en el tema de los equipos, las Chivas continúan en lo más alto de la tabla general, con un paso perfecto: cinco victorias en cinco partidos. Mientras que los Tigres, el Cruz Azul, el Atlas, los Pumas, el Toluca, el Pachuca y el América se encuentran dentro de la zona de la Liguilla; es decir, ocupan los primeros ocho lugares de la clasificación.

Monterrey, Tijuana, Necaxa, Querétaro, Puebla, Atlético San Luis, FC Juárez, León, Santos y Mazatlán FC estarían quedando fuera de la "fiesta grande". Cabe resaltar que los Guerreros y los Cañoneros son los únicos que no han podido ganar ni un solo duelo en el Clausura 2026.