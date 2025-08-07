Compiten por un lugar en evento de Puebla

Con el objetivo de conformar el representativo chiapaneco que participará en la próxima Gimnasiada Nacional 2025, la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) ha lanzado la convocatoria oficial para su Selectivo Estatal de Tae Kwon Do, el cual se llevará a cabo este domingo 10 de agosto en las instalaciones del Instituto del Deporte (Indeporte) en Tuxtla Gutiérrez.

El presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, dio a conocer que esta eliminatoria será dirigida a competidores de grados menores y cintas negras, incluyendo desde cintas blancas hasta negras de segunda fuerza, contemplando las modalidades de formas y combate.

Puntos para ránking

Abarca Cabrera subrayó la importancia de esta competencia al tratarse de un evento clasificatorio de nivel G3, lo que significa que otorgará 30 puntos de ranking estatal al primer lugar, 20 al segundo y 10 al tercero, fortaleciendo el camino de los atletas en su proceso de selección y desarrollo competitivo.

Para la modalidad de combate, en el caso de los participantes de categorías cintas negras sub-12, sub-15 y sub-18, se utilizarán petos electrónicos de las marcas Daedo y KPNP, garantizando así la mayor precisión en la puntuación y el cumplimiento de los estándares tecnológicos actuales en el Tae Kwon Do nacional.

“Esta es una oportunidad importante para nuestros atletas. La meta es conformar un equipo competitivo que represente con orgullo al estado de Chiapas en Puebla”, puntualizó el dirigente de Adech, y destacó que el certamen nacional se desarrollará del 19 al 24 de agosto.

Respresentantes

Se espera la participación de competidores provenientes de distintos municipios de la entidad, que buscarán demostrar sus habilidades y conseguir su lugar en el equipo oficial. Asimismo, entrenadores, árbitros y padres de familia ya se preparan para acompañar a los taekwondoínes en esta jornada decisiva.

El evento no solo será un filtro competitivo, sino también un espacio de aprendizaje y evaluación para las nuevas generaciones de practicantes del Tae Kwon Do chiapaneco, quienes aspiran a figurar en certámenes de tallas nacional e internacional en el mediano plazo.

La Adech ha reiterado su compromiso con la promoción del deporte escolar en la entidad y ha llamado a todos los clubes, academias y asociaciones registradas a participar activamente en este proceso, manteniendo el enfoque en la formación integral de los atletas.

Las competencias darán inicio a las 9 de la mañana, por lo que se recomienda a los artemarcialistas llegar con antelación para su registro, pesaje y calentamiento previo. El llamado está hecho: Chiapas está listo para formar a sus nuevos representantes nacionales.