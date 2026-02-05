Completan cartelera para función de lujo

El Centro Deportivo Roma será escenario de una noche especial de Lucha Libre este domingo 15 de febrero, con el esperado regreso de una de las máximas figuras del pancracio nacional. Blue Demon Jr. volverá a presentarse ante la afición en una función que promete intensidad, espectáculo y duelos de gran nivel.

La batalla estelar marcará el retorno de la llamada Leyenda Azul, quien hará equipo con Murcy Jr. para enfrentarse a una poderosa dupla conformada por Verdadera Muerte, conocido como Parka Negra AAA, y Capitán Furia. El combate principal combina experiencia, rudeza y un choque de estilos que mantiene altas las expectativas entre los aficionados.

La función, organizada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, contará con una cartelera completa que complementa de gran forma la lucha estelar. En la pelea semifinal se disputará un triangular mixto entre Diosa Quetzal e Imperio, Reyna Oscura y Vértigo, así como Kisha Kat y Destroyer Jr.; un duelo que promete dinamismo y variedad sobre el ring.

En la modalidad de relevos australianos, Arjen, Dantalion y Bulldozer se medirán con la tercia integrada por P. Zoque, Gladiador Jr. y Jaguar Negro Jr., combate que destaca por la combinación de fuerza y velocidad de ambos equipos.

La programación también contempla una lucha de súper lujo, donde P. Torbellino, Steelman y Black Drago enfrentarán a Águila Dorada, Lobo Azteca y Dr. Electro, en un choque de alto nivel técnico y experiencia.

La contienda inicial estará conformada por dos equipos de cuatro elementos. Por un lado, Terremoto Jr., Guerrero Supremo 3R, Star Fox y Toxic Woman; mientras que en el otro bando aparecerán Super Chespi, Rebelde Boy, Black Biker y Diosa Sekmeth, quienes buscarán abrir la velada con intensidad y entrega total.

La cita está programada para las 18:30 horas, con boletos disponibles en distintas zonas, además de acceso gratuito en gradas para niñas y niños menores de 10 años, haciendo de esta función un evento familiar imperdible.