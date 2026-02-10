Con este auto correrá "Checo" Pérez

Cadillac hace historia en Times Square con su primer monoplaza de Fórmula 1. En la emblemática plaza de Nueva York, Estados Unidos, Cadillac dio un paso histórico al presentar el coche con el que debutará en el máximo circuito del Automovilismo en la temporada 2026.

Tal como la escudería estadounidense había anticipado meses atrás, el vehículo fue revelado al concluir el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. La marca aprovechó la ventana del partido más visto de la NFL para promocionar su monoplaza, invirtiendo ocho millones de dólares en su comercial durante la transmisión.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez compartió su emoción en redes sociales. "Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino", fue un mensaje que resonó con la energía de la final del Super Bowl.

Durante la develación, su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, publicó un video que comenzaba con la frase: "No lo construyeron quienes solo esperaron, descansaron y miraron al pasado". Minutos después, Pérez continuó con el mensaje: "Nosotros elegimos ir a la luna en esta década".

El auto, resguardado dentro de una caja de cristal, exhibió un elegante diseño en negro y plata, con la nariz adornada por el icónico emblema de la corona y los laureles, símbolo de la ambición de la escudería.

En la activación en Nueva York, "Checo" Pérez dejó claro el objetivo del equipo: "Estamos aquí para correr, no para desfilar".