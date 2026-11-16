Con goleada detienen el vuelo de Pavones

Pijijiapan FC confirmó su buen momento como local al imponerse por contundente 5-1 a Pavones ADMC, en choque de equipos chiapanecos correspondiente a la fecha 11 de la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, disputado en la Unidad Deportiva de Pijijiapan.

El conjunto costeño, que en su anterior partido también goleó a Felinos 48 (6-0), resolvió prácticamente el encuentro durante la primera mitad, cuando construyó una ventaja de tres anotaciones ante un rival que había recibido apenas siete goles en sus anteriores compromisos del campeonato y que en esta ocasión se vio sorprendido.

Contundencia desde el arranque

Fredi Hernández abrió el marcador al minuto 10, luego de una destacada acción individual y la ventaja aumentó al 29’, cuando Abraham Ríos ingresó al área y definió con precisión para el 2-0.

Cinco minutos después, Ángel Laguna aprovechó un pase filtrado y superó la salida del guardameta Gabriel Morales para establecer el 3-0 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En el complemento, Laguna volvió a hacerse presente al convertir un penal al minuto 56 y decretar la goleada de 4-0. Posteriormente, al minuto 66, el propio atacante desbordó por el sector derecho y envió un servicio que Rudy de Lucio transformó en el 5 a 0 para los dirigidos por Sergio Gordillo.

Pavones consiguió el gol de la honra al minuto 72 mediante Jesús López Recinos, mientras que en los instantes finales el arquero Gabriel Morales recibió la tarjeta roja.

Escalan posiciones en el grupo

Con este resultado, Pijijiapan FC llegó a 13 unidades para instalarse momentáneamente en el 10° lugar del grupo 2.

Por su parte, Pavones permaneció con 14 puntos en la novena posición. En su siguiente compromiso, Pijijiapan FC visitará a Lobos Iteca y Pavones ADMC será anfitrión de Huracanes de Arriaga, en el campo del Tecnológico de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.