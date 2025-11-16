Con goleada, Lechuzas retoma el liderato

Menos de una semana le tomó a Lechuzas UPGCH recuperar el liderato del grupo 2 de la Liga TDP, tras golear 3-0 a Huracanes de Arriaga. El duelo de la fecha 12 se realizó en el Estadio Flor de Sospó.

El conjunto emplumado anotó el 1-0 a los 10 minutos, tras un potente tiro libre que el portero Josué Castillejos no logró controlar y atento estuvo al rebote César López para empujar el balón al fondo.

Lechuzas dominó a su adversario, pero no pudo aumentar la diferencia en el primer tiempo, pese a llegadas de peligro como el disparo de “Coita” López al 34’ y un par de llegadas posteriores de Daniel Cruz, una en la que la defensa tapó su remate a quemarropa y otra donde el arquero cerró el ángulo a tiempo en un mano a mano.

Huracanes tuvo la suya al final del primer tiempo, en un cabezazo de Francisco Álvarez que el portero Ángel Barrios desvió con la mirada cuando todos veían dentro del balón.

Paciente en elcomplemento

En el segundo tiempo ambos cuadros realizaron ajustes y la visita tomó riesgos al jugar con mayor número de elementos al ataque, pero la defensa universitaria estuvo atenta para realizar las coberturas y mantener el cero.

Aunque el partido fue más peleado, Lechuzas continuó tocando a puerta con peligro, primero en un cabezazo de Diego Velasco que pegó en el travesaño y luego con un cabezazo de Cruz que el portero Castillejos tapó.

Pese a que la pelota no entraba fueron pacientes y al final obtuvieron la recompensa con el 2-0 de Alexander Medina, en un disparo raso que entró pegado poste al 81’.

Al 90’, Cruz puso el 3 a 0 definitivo —y su gol 11 de la campaña— en una jugada individual, acarreando la pelota entre la defensa y definiendo con disparo pegado al poste.

De esta manera, Lechuzas UPGCH llega a 28 puntos para recuperar la cima de su pelotón, mientras que Huracanes se queda en 17 unidades.