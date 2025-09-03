Con la mira puesta en Japón, el Tri ya trabaja

El combinado mexicano iniciará su preparación para el juego contra Japón del próximo sábado en el Oakland Coliseum, de California. Edson Álvarez y César “Cachorro” Montes fueron los últimos elementos en llegar a la concentración, tras arribar de países como Turquía y Rusia respectivamente. Con esto Javier Aguirre tiene a todos y cada uno de los elementos a los que convocó para el compromiso.

La primera sesión de la práctica estuvo enfocada en aspectos físicos, debido a que todos los jugadores llegaron tras haber disputado partidos con sus respectivos equipos. A partir de este martes, el Tri comenzará con los aspectos tácticos que se trabajarán para el encuentro con los nipones.

Antecedentes

Pese a que no es frecuente que la selección mexicana y Japón se vean las caras, ambos cuentan ya con un historial de partidos; se han medido en nueve ocasiones, entre amistosos y torneos oficiales como Juegos Olímpicos y Copa Confederaciones.

La balanza se encuentra a favor del equipo mexicano, con seis triunfos por solo tres derrotas. El último compromiso ante los Samuráis fue en 2020, en Austria, como parte de la preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Aquel partido finalizó con una victoria de dos por cero para los entonces dirigidos por Gerardo “Tata” Martino, gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez e Hirving “Chucky” Lozano, hoy convocados por el Tri.