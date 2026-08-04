Con nueva estructura, inicia a fin de mes

Comenzó la cuenta regresiva hacia la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, que comenzará el próximo 29 de agosto, fecha programada para la disputa de la primera jornada, según los acuerdos establecidos en la Asamblea de Clubes del fin de semana.

Cambios significativos

La competencia, en la que participan los clubes chiapanecos Jaguares FC y Tapachula FC, estrenará una estructura integrada por tres categorías; la más importante es la denominada Primera Premier, que contará inicialmente con 18 equipos que deberán cumplir los requisitos necesarios para obtener el ascenso a la Liga de Expansión MX.

La lista oficial de escuadras participantes será confirmada esta semana, aunque ha trascendido que las dos franquicias de Chiapas estarán en dicha división.

Dos subcategorías

También fueron modificadas las denominaciones de las divisiones: la anterior Serie A será Premier A, mientras que la Serie B adoptará el nombre de Premier B.

La Premier A estará conformada por dos grupos de diez clubes cada uno, que tendrán la posibilidad de ascender a la Primera Premier, pero también estarán sujetos al descenso según los resultados de la temporada.

Por su parte, la Premier B iniciará con diez equipos, aunque la cantidad podría aumentar mediante la incorporación de filiales, ya que Irapuato y Celaya fueron los primeros clubes en manifestar su intención de contar con representativos en esta categoría.

José Vázquez Ávila, presidente de la Liga Premier, explicó que la modificación busca establecer condiciones claras para que el campeón de la Primera Premier pueda incorporarse a la Liga de Expansión sin obstáculos administrativos.

En cuanto a las edades, las escuadras de Primera Premier podrán registrar a un jugador nacido en 1999 como límite máximo.