Con paso perfecto Lechuzas manda en el G2

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) conserva su alta jerarquía en la Liga TDP en la de la Temporada 2026-2027, y tras la histórica campaña anterior —en la que implantó una marca de 80 puntos— se mantiene como uno de los clubes más fuertes del país, liderando con mano de hierro el grupo 2 y afianzándose como uno de los mejores de México.

El conjunto universitario suma 15 puntos de 15 posibles, con diez goles a favor y cero en contra, números que le permiten encabezar su sector con dos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, la Universidad del Sureste FC, que cuenta con 12 unidades y +6 en su diferencia.

La tercera posición pertenece a Chapulineros de Oaxaca, escuadra que cuenta con 12 puntos, mientras que Academia Dragones (Napoli Tabasco FC) completa el Top 5 del pelotón con 9.

Entre los mejores

El desempeño de Lechuzas también es sobresaliente en el panorama nacional al ocupar el cuarto lugar de la clasificación general entre los 246 equipos que integran la división, además de ubicarse como sublíder nacional entre los clubes con derecho a ascenso.

El cuadro que por el momento aparece en el primer lugar de todo México es el Atlético Cuernavaca, que promedia 3 puntos por partido (con 4 victorias en 4 fechas disputadas en su sector), pero con una diferencia de goles superior a las del resto, con +18. El segundo nacional es para Racing de Veracruz, también con 3 puntos de promedio (en cinco jornadas) y una diferencia de +16, mientras que Huracanes de Izcalli figura en tercero con +13.

Defensa de hierro

Uno de los aspectos más destacados de Lechuzas es su funcionamiento defensivo, pues en las cinco jornadas ha logrado mantener su portería invicta, presumiendo la mejor defensiva de toda la Liga TDP.

El guardameta Ángel Barrios ha encabezado el trabajo bajo los tres postes con 447 minutos disputados, respaldado por Juan Manuel Álvarez, arquero que llegó para esta campaña y que ha jugado oficialmente tres minutos, pero que se muestra como un respaldo de lujo para la posición por su experiencia en la categoría e incluso en la Liga Premier FMF.

Van por la sexta

Después de vencer a Lobos ITECA, Alebrijes de Oaxaca, Chapulineros de Oaxaca, Plataneros de Tabasco y Tapachula FC en las primeras cinco fechas, los universitarios se preparan para afrontar su siguiente compromiso en calidad de visitante, ante los Dragones de Oaxaca.

El partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 12:00 horas en el Microestadio ITO, donde buscará extender a seis su racha de triunfos y conservar el liderato del grupo 2, ante un oponente que ha iniciado la competencia con saldo de una victoria, un empate y una derrota.

Sin embargo, al ser un club filial puede reforzarse cada jornada con jugadores de su equipo de Liga Premier FMF que estén en el límite de la edad permitido, por lo que no serán un rival sencillo de superar.

Para este encuentro, el conjunto que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz desde la dirección deportiva no reporta elementos lesionados y recuperará a futbolistas que cumplieron suspensiones como el caso del tapatío Alejandro Romero, quien llegó como refuerzo para esta campaña, precisamente de las filas de Dragones de Oaxaca.