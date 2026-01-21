Con sufrimiento, Dragones avanza

En un duelo parejo que se definió en una acción a balón parado en el segundo tiempo, Dragones de Oaxaca sorteó con éxito la primera eliminatoria de la Copa Conecta 2026, dejando en el camino a Lechuzas UPGCH por marcador de 1-0, en el estadio Flor de Sospó de esta capital.

Los chiapanecos, que son uno de los mejores clubes de la Liga TDP, hicieron ajustes en su parado para equilibrar el partido ante un rival que juega en una división mayor —Liga Premier Serie B—, al grado de que tuvieron las mejores ocasiones de peligro en el encuentro.

Primero para Lechuzas

El conjunto universitario estuvo cerca de abrir el marcador apenas a los 9 minutos, cuando Édgar Ballinas mandó un centro al área que conectó con potencia Darinel Cabrera; sin embargo, el arquero Miguel Figueroa tuvo una gran reacción para desviar el balón y evitar el gol.

Al 14, Lechuzas ahogó otra vez el grito de gol luego de un tiro libre que cobró Ballinas, al estrellarse la pelota dramáticamente en el poste. Y tuvo otra más de peligro antes del descanso, en un tiro libre de Daniel Cruz que besó las redes por la parte de fuera, cuando ya se coreaba el gol en las tribunas.

En cambio, la mejor ocasión de Dragones llegó hasta el minuto 45, cuando Eder Cázares recibió un pase filtrado, pero tardó en definir en el área y atento estuvo Diego Velasco para desarmarlo.

Segundo para Dragones

En la parte complementaria, los visitantes arrancaron con varios cambios y lograron imponer condiciones, con la entrada de elementos como Kevin Nevarez e Ismael Soloache para blindar el medio campo, además de Leonardo Sánchez en el ataque.

Eliseo Toledo tuvo el primer aviso para los Dragones en una escapada por derecha que terminó en un remate demasiado cruzado, en tanto que Lechuzas tardó en sacudirse la presión y hasta el 65 pudo generar peligro, mediante un disparo de media distancia de Cristopher Ruiz que el portero atajó.

Los de Oaxaca mantuvieron la presión en medio campo local, pero la balanza se inclinó en una acción a balón parado. A los 79 minutos vino un tiro libre; la pelota botó entre los defensas y Karol Ayuzo consiguió empujarla al fondo para poner el 1-0.

Lechuzas no bajó los brazos y fue con todo al frente, pero las esperanzas de empatar se diluyeron con un último cabezazo de Jorge Coutiño en el área, a las manos del arquero.

No hubo tiempo para más y de esta forma Dragones de Oaxaca se quedó con el pase a la siguiente ronda de la Copa Conecta 2026, a la espera de conocer a su siguiente rival.