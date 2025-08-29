Con tres partidos arranca la jornada 7

Este viernes inician las actividades de la fecha 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Bravos de Juárez recibe en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez a los Cañoneros de Mazatlán.

Con una racha positiva de dos triunfos consecutivos, los fronterizos buscarán sumar tres puntos más que los lleven a los primeros planos de la competencia. Por su parte, los dirigidos por Robert Dante Siboldi Badiola no pudieron mantener la ventaja ante los Tigres de la UANL, en un partido que jugo desde el minuto 4 con 10 hombres.

Los Cañoneros suman solo una victoria por tres empates para acumular un total de seis unidades por lo que promete ser un duelo intenso, trabado en media cancha donde ambas escuadras buscarán imponer sus condiciones.

En conferencia de prensa, Mauro Láínez, mediocampista de Mazatlán, señaló que con la llegada de Siboldi el cuadro sinaloense ha mostrado mejoría. Y este viernes en si visita a la frontera buscará hacer un buen partido, “este fin de semana es una oportunidad es crucial, un rival directo”.

El encuentro de Bravos y Mazatlán se efectuará a partir de las 19:00 horas y la transmisión será por Tubi.

Segundo duelo

En lo que va del torneo el Atlético de San Luis juega por tercera vez como local, recibiendo en esta ocasión en tierras potosinas al Toluca; y como bien dicen “la tercera es la vencida” por lo que se espera hagan valer la localía y por fin consigan una victoria en casa; tarea que no será del todo sencilla al enfrentarse a unos Diablos que no quieren permitirse seguir descendiendo en el peldaño.

El último duelo disputado entre los dirigidos por Guillermo Abascal y Antonio Mohamed se registró en la J-16 del Clausura 2024, en donde los toluqueños se impusieron 1-0, con la anotación de Jesús Gallardo.

Hasta el momento, los potosinos se ubican en el décimo lugar de la Tabla General con 6 puntos, por su parte; los toluqueños están en la sexta posición con 10 unidades, al igual que los Tigres de la UANL.

Tercero

En el tercer encuentro de la fecha 7, el Puebla recibe a Monterrey en el estadio Cuauhtémoc a las 21:05 horas. A pesar de sacar el empate a cero frente a Pumas en la presentación de Hernán Cristante el pasado domingo en Ciudad Universitaria, la Franja es sotanero de la tabla general al sumar 4 unidades, tras una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Los Camoteros están empatados en puntaje con los Gallos Blancos y Chivas; sin embargo, la goliza recibida por los Tigres en la jornada 4 los tiene con el mayor porcentaje de cifras negativas, con 14 goles en contra y solo 4 a favor.

Por su parte, la Pandilla está imparable y consiguió su quinta victoria consecutiva, la más reciente al superar en casa 3-0 al Necaxa. Con un paso casi perfecto, solo una derrota en la fecha 1 frente a Pachuca, los Rayados suman 15 puntos y encabezan la tabla general, seguidos de América, Cruz Azul y los Tuzos.

Las estadísticas marcan una tendencia a favor de Monterrey, quienes han ganado 4 de los últimos siete encuentros (el restante han sido empates) y, de hecho, la última ocasión que Puebla sacó el resultado fue en el lejano Clausura 2022.