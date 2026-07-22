Conade dará 50 mil pesos por medalla

A unas horas del comienzo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y tras la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana, los más de 600 atletas nacionales y sus entrenadores recibieron una noticia que representa un incentivo adicional en su camino al podio.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) confirmó que quienes logren conquistar una medalla durante la justa regional serán reconocidos con estímulos económicos, como parte de las políticas de apoyo al deporte de alto rendimiento.

El anuncio llega en un momento clave para la delegación tricolor, que buscará refrendar su dominio en la competencia y mantener a México en la cima del medallero. Además del prestigio de representar al país y luchar por subir al podio, los deportistas tendrán la oportunidad de recibir una recompensa económica que reconocerá el esfuerzo.

¿Cuánto van a recibir los atletas?

En las pruebas individuales, el premio será de 50 mil pesos para el oro, 30 mil para la plata y 15 mil para el bronce. En las competencias compartidas, los montos serán de 30 mil pesos para el primer lugar, 15 mil para el segundo y 10 mil para el tercero, mientras que en las pruebas por equipos cada integrante obtendrá 15 mil pesos por el oro, 10 mil por la plata y 8 mil por el bronce.

Por su parte, los entrenadores también serán reconocidos por los resultados obtenidos por sus atletas durante la justa regional. En las pruebas individuales recibirán 50 mil pesos por cada medalla de oro, 24 mil por la plata y 7 mil 500 por el bronce. En las pruebas compartidas, los incentivos serán de 30 mil pesos por el oro, 12 mil por la plata y 5 mil por el bronce, mientras que en las competencias por equipos o conjunto percibirán 15 mil pesos por el primer lugar, 8 mil por el segundo y 4 mil por el tercero.

De acuerdo con la Conade, tanto deportistas como entrenadores cobrarán únicamente el estímulo correspondiente a la medalla de mayor valor que obtengan durante la competencia.