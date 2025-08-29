Concluye actuación de Espinosa en Rumania

La nadadora chiapaneca Daniela Espinosa Ortega completó su participación por México en el Mundial Juvenil de Natación, organizado por World Aquatics en Otopeni, Rumania.

Con 18 años de edad la sirena compitió en dos pruebas individuales y dos de relevos, en el evento que agrupó a competidoras de países como Sudáfrica, Austria, Portugal, Nueva Zelanda, Ucrania, Gran Bretaña, China, entre otros.

En los 100 metros mariposa se colocó en el 36º lugar, con tiempo de 1:02.23 minutos, acumulando 697 puntos, mientras que en los 50 mariposa se ubicó el el sitio 42 general, sumando 653 unidades.

También participó en relevos y logró su mejor resultado en el mundial dentro del mixto 4 x 100 combinado al ocupar el 16º puesto, con tiempo de 4:01.74 minutos, sumando a la vez 727 puntos.

Además, se ubicó en el 21º lugar del relevo femenil 4 x 100 combinado, con tiempo de 4:25.03 minutos y acumulando 650 puntos. En esta prueba hizo equipo con Blanca Vázquez, Camila Flores y Fernanda Elizondo.

Cabe mencionar que Daniela asistió en compañía de su entrenador, Julio César García Tevera, y para poder representar debió hacer diversas gestiones en busca de apoyos, puesto que la selección nacional que asistió a este evento debió cubrir sus propios gastos.