Concluye con éxito la Clínica Los Primeros

Con la entrega de diplomas a los participantes concluyó con éxito la Clínica Deportiva para Entrenadores de Basquetbol Los Primeros, efectuada en el Auditorio Deportivo de Usos Múltiples Jaime Sabines Gutiérrez del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), consolidándose como una de las actividades de capacitación más importantes para esta disciplina en el estado.

El evento reunió a más de 140 entrenadores provenientes de diferentes municipios de Chiapas, quienes durante varios días fortalecieron sus conocimientos técnicos y metodológicos de la mano de reconocidos especialistas del Baloncesto mexicano.

Se resaltó la importancia de contar con referentes nacionales como Eduardo Nájera Pérez, exjugador de la NBA; Omar Quintero Pereda, entrenador de la selección mexicana de Basquetbol, y Nataly Gutiérrez, quienes compartieron su experiencia con los participantes.

Por su parte, Omar Quintero enfatizó que la capacitación continua representa una herramienta indispensable para elevar el nivel del Baloncesto mexicano y anunció que próximamente habrá nuevos campamentos dirigidos a niñas, niños y jóvenes, como parte del fortalecimiento del deporte formativo.

En tanto, Eduardo Nájera, coordinador general de la clínica, fue el encargado de clausurar oficialmente las actividades. Durante su mensaje destacó que la unión entre instructores, instituciones y especialistas permitirá seguir construyendo un mejor futuro para el Basquetbol chiapaneco, y adelantó que este programa de certificaciones buscará contar próximamente con el aval internacional de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), ampliando así las oportunidades de profesionalización para los entrenadores del estado.