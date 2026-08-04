Concluye el Campamento Rep-Dom

Con la participación de más de 300 atletas provenientes de distintos estados del país y municipios de Chiapas, concluyó con éxito la Octava Edición del Campamento Rep-Dom 2026, efectuada durante tres días en la Finca El Encanto, en Berriozábal.

El encuentro reunió a taekwondoínes de diferentes categorías en un intenso programa de entrenamientos técnicos y tácticos, convirtiéndose una vez más en uno de los campamentos de mayor convocatoria en el sureste mexicano. En esta edición, el invitado especial fue el seleccionado nacional de Colombia David Paz, reciente medallista de bronce por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Rotundo éxito

Al término de las actividades, el director de Tae Kwon Do Panamericano Rep-Dom y organizador del evento, Juan Pablo Arias, calificó el campamento como un rotundo éxito, destacando la respuesta de los participantes y el nivel mostrado durante las sesiones de trabajo.

“Fueron tres días muy intensos. La gente se fue muy contenta de nuestro campamento. Tuvimos el honor de contar con David Paz, quien compartió su experiencia y sus conocimientos con todos los asistentes. Ese intercambio de aprendizaje es precisamente uno de los principales objetivos de este proyecto”, señaló.

Asimismo, Arias agradeció la confianza de las delegaciones de Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Veracruz, además de las escuelas provenientes de diversos municipios de Chiapas, quienes hicieron posible una edición con una amplia participación.

El organizador también reconoció el respaldo de los padres de familia de la escuela Tae Kwon Do Panamericano Rep-Dom, quienes colaboraron en la logística y la organización para garantizar el desarrollo de cada una de las actividades programadas.

Como parte del cierre se llevó a cabo la premiación por delegaciones. Yucatán obtuvo el campeonato general gracias al desempeño de sus atletas a lo largo de las diferentes dinámicas y evaluaciones efectuadas el fin de semana. El segundo lugar fue para Hidalgo, mientras que el representativo de Reforma, Chiapas, completó el podio con el tercer puesto.

Compromiso

Por su parte, David Paz resaltó el talento y el compromiso de los deportistas chiapanecos, asegurando que encontró un alto nivel competitivo durante su estancia en el estado.

“Los atletas tienen muchas ganas de aprender y cuentan con un gran talento. Es un enorme gusto estar en Chiapas. Vengo de disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde conseguimos la medalla de bronce por equipos, y me voy muy agradecido por la invitación del profesor Juan Pablo Arias”, comentó el seleccionado colombiano.

Después de ocho ediciones, el Campamento Rep-Dom continúa consolidándose como una plataforma de preparación y desarrollo para los practicantes de Tae Kwon Do, promoviendo el intercambio de experiencias entre atletas, entrenadores y figuras internacionales, además de fortalecer el crecimiento de este deporte en Chiapas y el sureste del país.