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DeportesLigaMX

Condenan violencia digital contra jugadoras

Agosto 19 del 2026

La Secretaría de las Mujeres condenó las expresiones de violencia digital dirigidas contra futbolistas del Club Deportivo Cruz Azul Femenil durante el podcast “Pláticas del Mal”, auspiciado por la plataforma teammexico.mx, y sostuvo que este tipo de mensajes perpetúan la discriminación y vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La dependencia señaló que los comentarios realizados por Santiago Domínguez, así como por Miguel Bedean y Criss Ángel, “Babuino”, son “inadmisibles y reprobables”, al considerar que desvalorizan, sexualizan y descalifican a las mujeres por motivos de género.

En un comunicado, advirtió que este tipo de expresiones en redes sociales, medios de comunicación e internet no deben normalizarse ni tolerarse, y recordó que las audiencias tienen derecho a recibir contenidos que respeten la dignidad humana y contribuyan a una comunicación libre de violencia y discriminación.

La secretaría destacó que la participación de las mujeres en el deporte y en cargos directivos es un espacio ganado con esfuerzo que debe ejercerse en condiciones de igualdad, seguridad y pleno respeto a sus derechos.

Subrayó que la libertad de expresión no puede ejercerse en detrimento de los derechos de las mujeres y llamó a quienes generan contenidos a asumir su responsabilidad frente a las audiencias, incorporando una perspectiva de género y evitando la reproducción de estereotipos y discursos discriminatorios.

También expresó su solidaridad con las jugadoras, con la directora deportiva Mafer Pons y con el Club Deportivo Cruz Azul Femenil en las acciones emprendidas para exigir espacios libres de violencia.

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