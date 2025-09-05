Conejo Fest 2025, a punto de celebrarse

El Conejo Fest 2025 fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación como un evento que reunirá la pasión por La Lucha Libre, el Boxeo y las Artes Marciales Mixtas, con actividades diseñadas para toda la familia.

La cita será el domingo 15 de septiembre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en el domo de las canchas de Caña Hueca, como parte de los festejos por el Día Nacional de la Lucha Libre, que se conmemora el 21 de septiembre.

Durante la presentación estuvieron en la mesa del presidium personalidades como el doctor Humberto Rojas, en representación del Club Rotario; la licenciada Karla Alegría, presidenta de la Asociación de Box del Estado de Chiapas, y el juez profesional del Consejo Mundial de Boxeo; así como Marco Antonio Vázquez, presidente de la Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez.

También formaron parte de la conferencia el luchador Jaguar Negro Junior, el delegado de Box José Luis Morales y el peleador Diamantina, quien funge como organizador.

El Conejo Fest ofrecerá una amplia variedad de actividades, incluyendo conferencias, clínicas deportivas, exposiciones fotográficas, presentaciones de bandas de rock, venta de artículos, así como peleas de Box amateur, combates de MMA y funciones de Lucha Libre.

De los puntos más esperados serán los combates por cinturones, que reunirán a destacados peleadores de la región y brindarán un espectáculo de gran nivel para los asistentes.

En la presentación se destacó que el Conejo Fest tiene como objetivo promover el deporte y la cultura de la Lucha Libre y el Boxeo, además de ofrecer un espacio de sana convivencia para toda la familia.

“Queremos que el público viva un día lleno de emoción, deporte y tradición mexicana. Este evento busca rescatar y fortalecer la pasión por estas disciplinas en nuestra ciudad”, expresó Diamantina en la conferencia.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a participar en este festival que promete una experiencia única para los aficionados y el público en general.