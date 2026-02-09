Conejos Dorados B conquista la Liga Sport 7

La Liga Sport 7 Infantil vivió una noche llena de emociones con la disputa de la gran final de la categoría 2015-2016, encuentro que reunió a familias, entrenadores y aficionados en los campos Sport7, escenario donde Conejos Dorados B se proclamó campeón tras imponerse 2-1 a Fénix FC Chiapas en un duelo intenso y de alto valor formativo.

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras mostraron orden táctico y entusiasmo, reflejo del trabajo realizado durante el torneo. Fénix FC Chiapas buscó hacerse del control del balón con circulación constante, mientras que Conejos Dorados B apostó por transiciones rápidas y presión alta para generar peligro.

El marcador se abrió gracias a Jesús Nájera, quien aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y adelantar a Conejos Dorados B. Minutos más tarde, Esaú Trinidad amplió la ventaja con un disparo certero que desató la celebración en la banca auriazul, consolidando el dominio momentáneo de su equipo.

Lejos de bajar los brazos, Fénix FC Chiapas reaccionó y comenzó a adelantar líneas en busca del descuento. El esfuerzo tuvo recompensa cuando Erick López encontró el espacio y logró vencer al guardameta rival, acercando a su equipo en el marcador y devolviendo la emoción al cierre del encuentro.

Los minutos finales se jugaron con intensidad y entrega por parte de ambos conjuntos. Fénix presionó en busca del empate, pero Conejos Dorados B supo manejar los tiempos, cerrar espacios y sostener la ventaja mínima hasta el silbatazo final, asegurando así el título de la categoría 2015-2016.

La final fue transmitida, permitiendo que el seguimiento del encuentro llegara a más aficionados y familias, reforzando el impacto de este tipo de competencias en el desarrollo del Futbol infantil. Más allá del resultado, el partido destacó por el juego limpio, la convivencia y el aprendizaje que deja una final en etapas tempranas.

Con este campeonato, Conejos Dorados B cierra una temporada destacada, mientras que Fénix FC Chiapas confirma su crecimiento y proyección, dejando claro que el Futbol infantil continúa siendo una base sólida para la formación deportiva en la región.