Confirman 25 clubes para el Torneo de Campeones

Con la participación confirmada de 419 nadadores, procedentes de 25 diferentes clubes de Veracruz, Tabasco y Chiapas, este fin de semana se llevará a cabo el Torneo de Campeones del 50° Aniversario del club deportivo El Delfín de Chiapas.

El comité organizador del evento dio a conocer que ya se dan los últimos retoques a la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez, para recibir a sirenas y tritones.

Los equipos contemplados son Acuática Arrecife, Acuática Master Center, Acuática Sergio Chávez, Acuática Villaflores, AT Nadadores Tabasco, Axolotes Fit & Go, Club Cronos, Club de Natación Escualos, Club de Natación Monarca, Club Janitzio, Nutrias del Isstech, Delfines del Simac, Equipo Indetux, Isurus Swim Club, Lagartos Go Go Sport Ocosingo, Marlín Sport Tapachula, Marlines Tuxtla, People Sports Comitán, Pingüinos de San Cristóbal, Piscis de Tapachula, Rock & Bike, Tiburones del CIA, Undines Espíritus del Agua, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y el anfitrión, El Delfín de Chiapas.

De igual forma, se confirmó que contarán con la presencia de los prestigiados jueces de la World Aquatics José Luis, Enrique y Alfredo Borrego, quienes tendrán a su cargo sancionar la competencia para atletas de todas las edades.

En preparación para el certamen, este jueves por la noche se llevará a cabo una junta con entrenadores, vía Zoom, mientras que las actividades del primer día en alberca arrancan el viernes a las 15:00 horas.

Para el sábado 18 está contemplada la inauguración oficial, a las 8:30 de la mañana, para luego dar paso a la segunda ronda de pruebas. El mismo día, a las 3 de la tarde, se efectuará la sesión exclusiva para nadadores masters.

La cuarta y última jornada de acciones será el domingo, a partir de las 9 de la mañana, para cerrar con la ceremonia oficial de premiación y un convivio posterior con alumnos y “staff” del club.