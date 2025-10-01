Confirman 72 autos para La Panamericana

Continúa la cuenta regresiva rumbo al 75 aniversario de La Carrera Panamericana, competencia de autos clásicos que vuelve a Chiapas tras una década de ausencia, contando con una parrilla de 72 autos participantes en diferentes categorías.

Estarán presentes además casi 150 pilotos procedentes de los Estados Unidos, Alemania, Austria, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Francia, Brasil, Suecia, España y México.

En la categoría de Turismo Mayor serán cinco autos, destacando la participación del histórico piloto de Panamericana, Doug Mockett, haciendo mancuerna con Manuel Iguniz, al volante de un Oldsmobile Super 88 del año de 1954.

En Turismo de Producción se contará con tres autos Studebaker, en Sport Mayor únicamente tomarán la salida Adrian Barny Stevens, al frente de un LT Special de 1955.

En la Histórica A van cinco vehículos, tres Volkswagen Sedan, un Rover Mini y un Volvo PV544, mientras que para la Histórica A+ serán seis vehículos más.

Dentro de la Histórica B se agruparon diez autos y en la Histórica B+ son otros cinco, en su mayoría Porshe’s.

La Histórica C contará con 11 vehículos, luciendo dos Ford Munstang’s, siete Ford Falcon’s, un Chevrolet Corvette y un Camaro. Para la Histórica E solo saldrá un Porshe 944 del año de 1981, al mando de Michel Teerlinck y Steve Morefiel.

En la Porshe Panam Cup serán tres vehículos y en la categoría de Autos de Exhibición estarán participando cuatro coches, dos BMW y dos Mini Cooper de años recientes.

La mayor presencia de autos de una misma categoría se verá en el denominado Sport & Classic Tour, que contará con 19 tripulaciones, la mayoría al mando de autos Porshe en diferentes variantes modernas, además de un Mercedes Benz SLS 2012.

Arranque en el parque central

Finalmente, es importante mencionar que el comité organizador de La Panamericana confirmó en sus redes sociales que el arranque ceremonial será el miércoles 8 de octubre, a las 6:00 de la tarde en el parque Central, mientras que el arranque oficial es el jueves 9 de octubre, a las 7:00 de la mañana, en el mismo punto.